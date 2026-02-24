Harald V: Στο νοσοκομείο ο βασιλιάς της Νορβηγίας

Ο βασιλιάς της Νορβηγίας, Harald V, εισήχθη το βράδυ της Τρίτης σε νοσοκομείο, κατά τη διάρκεια των διακοπών του βασιλικού ζεύγους στην Τενερίφη.
Η είδηση ανακοίνώθηκε με επίσημο δελτίο Τύπου.
Ο 87χρονος μονάρχης νοσηλεύεται στο Hospital Universitario Hospiten Sur.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εισαγωγή του οφείλεται σε λοίμωξη και αφυδάτωση.
«Ο βασιλιάς λαμβάνει θεραπεία για λοίμωξη και αφυδάτωση και η κατάστασή του κρίνεται, υπό τις περιστάσεις, καλή», αναφέρει το Παλάτι.
