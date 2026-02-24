Harald V: Στο νοσοκομείο ο βασιλιάς της Νορβηγίας

Ο βασιλιάς της Νορβηγίας, Harald V, εισήχθη το βράδυ της Τρίτης σε νοσοκομείο, κατά τη διάρκεια των διακοπών του βασιλικού ζεύγους στην Τενερίφη.

Η είδηση ανακοίνώθηκε με επίσημο δελτίο Τύπου.

Ο 87χρονος μονάρχης νοσηλεύεται στο Hospital Universitario Hospiten Sur.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εισαγωγή του οφείλεται σε λοίμωξη και αφυδάτωση.

«Ο βασιλιάς λαμβάνει θεραπεία για λοίμωξη και αφυδάτωση και η κατάστασή του κρίνεται, υπό τις περιστάσεις, καλή», αναφέρει το Παλάτι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.