Η αμερικανική κυβέρνηση απήγγειλε κατηγορίες εναντίον ενός Ιρανού σε σχέση με τη φερόμενη συνωμοσία για τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ πριν την εκλογή του, όπως μεταδίδει το BBC News.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποσφράγισε την Παρασκευή ένα κατηγορητήριο κατά του Farhad Shakeri, 51 ετών, σύμφωνα με το οποίο είχε την αποστολή να «παρέχει ένα σχέδιο» για να σκοτώσει τον Τραμπ.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ είπε ότι ο κ. Shakeri δεν έχει συλληφθεί και πιστεύεται ότι βρίσκεται στο Ιράν.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ένας αξιωματούχος της Επαναστατικής Φρουράς του Ιράν έδωσε εντολή στον κ. Shakeri τον Σεπτέμβριο να καταστρώσει ένα σχέδιο παρακολούθησης και δολοφονίας του Τραμπ.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέφερε ότι απήγγειλε κατηγορίες σε άλλους δύο που είχαν επίσης στρατολογηθεί για να δολοφονήσουν έναν Αμερικανό δημοσιογράφο που ήταν επικριτής του Ιράν.

