Σχεδόν αμέσως αφού έγινε σαφές ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επανεκλέγεται στην προεδρία των ΗΠΑ, από την Τρίτη το βράδυ κιόλας τα τηλέφωνα άρχισαν να χτυπούν στο πλαίσιο των διεργασιών για την επιλογή των προσώπων που θα συμπεριληφθούν στην κυβέρνησή του.

Μάλιστα, οι, αρχικά, σιωπηλές συζητήσεις, όπως αναφέρει το CNN, είχαν πλέον μετατραπεί σε μάχη διεκδίκησης κατά τη συγκέντρωση στο αίθριο του Mar-a-Lago Club του Τραμπ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. Σχεδόν σε κάθε τραπέζι οι συζητήσεις είχαν ανάψει για τα καλά.

Ρόμπερτ Κένεντι, Ντόναλντ Τραμπ, Τούλσι Γκάμπαρντ, Τομ Μπάρακ και οι επικεφαλής της ομάδας μετάβασης του νεοεκλεγέντα προέδρου, Χάουαρντ Λούτνικ και Λίντα ΜακΜάχον εθεάθησαν να συνομιλούν στο κλαμπ νωρίτερα την Τετάρτη. Ο Τραμπ πέρασε μέρος της ημέρας εξετάζοντας ονόματα που είχε καταγράψει ο Λούτνικ τους μήνες πριν από τις εκλογές, αν και είναι αβέβαιο εάν ο Τραμπ θα στηριχθεί αποκλειστικά στις προτάσεις του.

Ήδη, όσοι διεκδικούν κορυφαίες αξιώματα έχουν αποδυθεί σε έναν αγώνα για τη δημιουργία συμμαχιών προκειμένου να εξασφαλίσουν μια θέση στην κυβέρνηση Τραμπ. Αρκετοί μάλιστα έκαναν αεροπορική κράτηση με προορισμό τη Φλόριντα προκειμένου να έχουν την ευκαιρία μίας κατ΄ιδίαν συνάντησης με τον Τραμπ τις επόμενες ημέρες, όταν αναμένεται να ληφθούν πολλές από τις αποφάσεις.

Καθώς περιορίζει τις επιλογές του, ο Τραμπ έχει ήδη διαγράψει αρκετά ονόματα από τη λίστα, σύμφωνα με αρκετούς ανθρώπους που γνωρίζουν τη χαοτική αλλά και επιθετική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η βουλευτής Ελίζ Στέφανικ, που είναι πρόεδρος της Ρεπουμπλικανικής Διάσκεψης της Βουλής των Αντιπροσώπων για την 21 περιφέρεια της Νέας Υόρκης, εκτιμάται ότι θα είναι η επόμενη πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη.

Παράλληλα, στο παρασκήνιο εκτυλίχθηκε μία από τις μεγαλύτερες μάχες με αφορμή τη θέση του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, η οποία τερματίστηκε με τον διορισμό της διευθύντριας της εκστρατείας του Τραμπ, Σούζι Γουάιλς. Η Γουάιλς πιστώνεται ευρέως την επιτυχημένη και πειθαρχημένη διεξαγωγή της προεκλογικής εκστρατείας.

Ο Τραμπ αυτή τη φορά αποφάσισε να προχωρήσει γρήγορα στον διορισμό του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου από ό,τι το 2016 κατά τη διάρκεια μιας χαοτικής μετάβασης, όταν περίμενε μέχρι την επόμενη Κυριακή για να διορίσει τον Ράινς Πρίμπους στη θέση του. Η ύπαρξη ενός επικεφαλής του επιτελείου θα επιτρέψει να υπάρχει ένα κέντρο εξουσίας στο οποίο θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται αντί να τηλεφωνούν απευθείας στον Τραμπ.

Ωστόσο, ένα άτομο σημείωσε ότι ήταν ο ίδιος ο Τραμπ που καλούσε άτομα που θέλει να δει για τις βασικές θέσεις τις τελευταίες ημέρες.

Κατά καιρούς, τους τελευταίους μήνες, ο Τραμπ έδινε ονόματα ως πιθανές επιλογές της κυβέρνησης, αλλά δεν ασχολήθηκε περαιτέρω. Πηγές κοντά στον πρώην πρόεδρο είπαν ότι επειδή είναι προληπτικός, ο Τραμπ συχνά αρνούνταν να συμμετάσχει σε πιο μακροσκελείς συζητήσεις σχετικά με το ποιος θα συμμετάσχει στην κυβέρνηση πριν από τις εκλογές.

Καθώς ενισχύει το επιτελείο του, ο Τραμπ είναι πρόθυμος να ανταμείψει όσους στάθηκαν δίπλα του τα τελευταία δύο χρόνια και έχει καταστήσει σαφές σε πρόσφατες ιδιωτικές συνομιλίες ότι θα επιδιώξει να τοποθετήσει αυτούς που το έχουν κάνει - ακόμα κι αν οι απόψεις τους δεν ευθυγραμμίζονται αναγκαστικά με τις δικές του.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.