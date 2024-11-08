Πέθανε στην Κω η 46χρονη Τζορτζίνα Κούπερ- Ηταν supermodel των 90s

Συγκλονισμένος ο κόσμος της μόδας για τον θάνατο της Τζορτζίνα Κούπερ, γνωστού supermodel της δεκαετίας των 90s στο νησί της Κω, λίγους μήνες μετά τον γάμο της.

Η 46χρονη ήταν με τον της σύζυγο στην Κω όταν έχασε την ζωή της, σύμφωνα με τον πρώην ατζέντη της.

Είχε αφήσει τη δουλειά της σε παμπ τον Οκτώβριο για να ξεκινήσει μια νέα ζωή στο νησί της Ελλάδας

Ο φίλος της και άλλοτε ατζέντης Ντιν Γκουντμαν δήλωσε στη MailOnline: «Αγαπούσε την Ελλάδα και μου είπε ότι θα επέστρεφε με τον νέο της σύζυγο - αλλά βρήκε τραγικό θάνατο εκεί πριν από δύο εβδομάδες. Η Τζορτζίνα δεν ήταν καλά κατά τη διάρκεια του Covid και είχε κάποια προβλήματα υγείας και μπαινόβγαινε στο νοσοκομείο. Είχε όμως σχέδια για το μέλλον. Μόλις είχε παντρευτεί και ανυπομονούσε για τη ζωή της. Όλοι είναι συντετριμμένοι. Ήταν μια πραγματική σούπερ σταρ».

Την Τζόρτζινα Κούπερ ανακάλυψε ένα πρακτορείο μοντέλων όταν ήταν 13 ετών και η πρώτη της μεγάλη επιτυχία ήρθε όταν εμφανίστηκε σε ένα μουσικό βίντεο των Bon Jovi στα 15 της.

Στη συνέχεια έγινε ένα από τα πρόσωπα της δεκαετίας του 1990 και ονομάστηκε το «αυθεντικό κορίτσι του Λονδίνου με το κενό στα δόντια», δουλεύοντας ως μούσα για τη διάσημη φωτογράφο Corinne Day.

Αφού έγινε μοντέλο για μεγάλους οίκους μόδας, όπως ο Alexander McQueen, ο Burberry και η Stella McCartney, η Cooper αποφάσισε να εγκαταλείψει τη showbiz για να μεγαλώσει τον γιο της.

Είπε το 2018: «Αφού γέννησα τον γιο μου, δεν άντεχα να τον αφήσω μόνο του και ήθελα να είμαι εκεί γι' αυτόν. Προσπάθησα να συνεχίσω το μόντελινγκ, αλλά μου ράγιζε η καρδιά όταν έπρεπε να τον αφήσω για δουλειά. Επικεντρώθηκα σε δουλειές στο Λονδίνο, αλλά η ζωή μου βρισκόταν σε ένα σταυροδρόμι και αποφάσισα ότι ο Sonny είχε προτεραιότητα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.