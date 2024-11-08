Μέρες μετά τις φονικές πλημμύρες με 219 νεκρούς στη Βαλένθια, η Ισπανία δοκιμάστηκε ξανά από καταρρακτώδεις βροχές στη Χιρόνα. Ορμητικοί χείμαρροι παρέσυραν τα πάντα στο διάβα τους με δεκάδες οχήματα να στοιβάζονται το ένα πάνω στο άλλο.

Δεν αναφέρθηκαν θύματα στις νέες πλημμύρες που έπληξαν τη χώρα. Oι πλημμύρες στη Χιρόνα έρχονται 10 ημέρες μετά την θεομηνία στη Βαλένθια, η οποία παραμένει βυθισμένη στη λάσπη, με τις επιχειρήσεις των Αρχών να συνεχίζονται.

Several cars have been swept away by floods in Cadaqués in the province of Girona in Catalonia, Spain 🇪🇦 (08.11.2024)pic.twitter.com/M7arwayQyS — Disaster News (@Top_Disaster) November 8, 2024

🔴#ATENCIÓN | ⛈️Intensas lluvias en Cadaqués #Girona provoca inundaciones, más de 30 vehículos fueron arrastrados por la fuerza del agua, no llegaron al mar, se quedaron atascados en Puente del Casino. #Bomberos de la localidad informan que no hay personas heridas ni atrapadas. pic.twitter.com/mAAjVc7SZm — Zona Informativa 593 (@Zona_Info593) November 8, 2024

OTRA TORMENTA GENERA ESTRAGOS EN ESPAÑA:

Una lluvia torrencial inunda Cadaqués, Girona, España. El agua ha bajado con tanta fuerza por la riera que ha arrastrado varios coches. Muchos de estos vehículos han quedado varados en el puente que hay delante del Casino del pueblo. pic.twitter.com/fxXVk16IiJ — Itapúa en Noticias (@ItapuaNoticias) November 8, 2024

Ο Οκτώβριος ήταν ο πιο βροχερός που έχει ποτέ καταγραφεί στην Ισπανία

Ο μήνας Οκτώβριος ήταν ο πιο βροχερός που έχει ποτέ καταγραφεί στην Ισπανία, ανακοίνωσε σήμερα η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet), η οποία κάνει λόγο για ένα ρεκόρ βροχοπτώσεων σε διάστημα μίας ώρας, κατά τη διάρκεια των φονικών πλημμυρών στην περιφέρεια της Βαλένθιας.

«Ο Οκτώβριος ήταν εξαιρετικά βροχερός» στη χώρα, με μια μέση τιμή στην ηπειρωτική Ισπανία 147 λίτρων βροχής ανά τετραγωνικό μέτρο», ήτοι 14,7 εκατοστά, επισημαίνει η Aemet σε ένα δελτίο Τύπου.

Αυτό αντιπροσωπεύει «σχεδόν το διπλάσιο» της κανονικής τιμής, σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία, η οποία κάνει λόγο για ένα ρεκόρ από την αρχή καταγραφής των δεδομένων το 1961, το οποίο ξεπερνά τα έτη 1979 και 2003, που ήταν μέχρι σήμερα τα πλέον βροχερά.

Επιπλέον, ο φετινός Οκτώβριος ήταν αφύσικα ζεστός, με μια μέση θερμοκρασία 15,5 βαθμών Κελσίου στην ηπειρωτική Ισπανία, «ήτοι 0,9 βαθμός Κελσίου περισσότερο από τον μέσο όρο» για αυτήν την εποχή του έτους, διευκρινίζει το δελτίο Τύπου.

Η αθροιστική καμπύλη υετού ήταν ιδιαίτερα υψηλή κατά τη διάρκεια των πλημμυρών που βύθισαν στο πένθος το νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας και κυρίως την περιφέρεια της Βαλένθιας, το διάστημα 29-30 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Aemet.

Στο Τουρίς, μια κοινότητα 7000 κατοίκων που βρίσκεται στην ενδοχώρα της Βαλένθιας, 771 λίτρα βροχής ανά τετραγωνικό μέτρο (77,1 εκατοστά) έπεσαν σε διάστημα 24 ωρών, εκ των οποίων 185 σε διάστημα μίας μόνο ώρας.

Πρόκειται για ένα «ρεκόρ για την Ισπανία εντός ενός τέτοιου χρονικού διαστήματος», επισήμανε η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας.

Αυτές οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν τις ιστορικές πλημμύρες στην περιφέρεια και στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 219 ανθρώπους, την ώρα που δεκάδες άλλοι αγνοούνται, σύμφωνα με τις αρχές.

