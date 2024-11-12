Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε σήμερα πως απαγορεύει για 30 ημέρες σε όλες τις αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες να εκτελούν πτήσεις προς την Αϊτή, εξαιτίας των πυρών που δέχθηκαν δύο επιβατικά αεροσκάφη τη Δευτέρα.

Η εντολή της FAA απαγορεύει για 30 ημέρες κάθε δραστηριότητα αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας στην Αϊτή και στον εναέριο χώρο της, σε ύψος μικρότερο των 10.000 ποδών.

Χθες Δευτέρα, αεροσκάφος της Spirit Airlines που κατευθυνόταν στο διεθνές αεροδρόμιο της αϊτινής πρωτεύουσας χτυπήθηκε από σφαίρες, με αποτέλεσμα ο πιλότος να αλλάξει επειγόντως πορεία και να το προσγειώσει στη Δομινικανή Δημοκρατία.

Κατά την επιστροφή του στη Νέα Υόρκη, διαπιστώθηκε επίσης πως αεροσκάφος της JetBlue Airways που αναχώρησε από το Πορτ-ο-Πρενς είχε επίσης δεχθεί πυρά.

Πηγή: skai.gr

