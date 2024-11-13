Λογαριασμός
Σεβαστούπολη: Ισχυρή έκρηξη παγιδευμένου ΙΧ – Φέρεται να σκοτώθηκε στρατιωτικός - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ο νεκρός ήταν πλοίαρχος 1ου βαθμού του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Κριμαία: Ισχυρή έκρηξη παγιδευμένου ΙΧ – Σκοτώθηκε στρατιωτικός - Δείτε βίντεο

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην κατεχόμενη από τους Ρώσους Σεβαστούπολη. Το όνομα του οδηγού δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό, αλλά σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ο νεκρός ήταν πλοίαρχος 1ου βαθμού του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΜΜΕ, στο αυτοκίνητο είχε τοποθετηθεί αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός. Λόγω της ισχυρής έκρηξης το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα. 
 

