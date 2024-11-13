Κριμαία: Ισχυρή έκρηξη παγιδευμένου ΙΧ – Σκοτώθηκε στρατιωτικός - Δείτε βίντεο

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην κατεχόμενη από τους Ρώσους Σεβαστούπολη. Το όνομα του οδηγού δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό, αλλά σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, ο νεκρός ήταν πλοίαρχος 1ου βαθμού του Στόλου της Μαύρης Θάλασσας.



Σύμφωνα με δημοσιεύματα των ΜΜΕ, στο αυτοκίνητο είχε τοποθετηθεί αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός. Λόγω της ισχυρής έκρηξης το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα.



Crimean Telegram channels report that a vehicle was blown up in Russian-occupied Sevastopol. Allegedly, a captain of the 1st rank of the Russian Black Sea Fleet was in the car. He was killed.



According to media reports, a car with an improvised explosive device flew into the… pic.twitter.com/LSYcbhY1f2 November 13, 2024

