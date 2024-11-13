Ασιατικές και αυστραλιανές αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν σήμερα πτήσεις με προορισμό και προέλευση το τουριστικό νησί Μπαλί της Ινδονησίας, λόγω της έκρηξης ηφαιστείου σε γειτονικό νησί.

Οι αυστραλιανές αεροπορικές εταιρείες Qantas, Virgin Australia και Jetstar, όπως και οι Malaysia Airlines, AirAsia και Indigo της Μαλαισίας, η Cathay Pacific του Χονγκ Κονγκ, η Scoot της Σιγκαπούρης και η Indigo της Ινδίας ακύρωσαν πολλές ή το σύνολο των πτήσεών τους, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP που βρίσκεται στο αεροδρόμιο του Μπαλί.

Οι ακυρώσεις αυτές οφείλονται στην έκρηξη του ηφαιστείου Λεβοτόμπι Λάκι-Λάκι, στο νησί Φλόρες, που βρίσκεται περίπου 800 χιλιόμετρα ανατολικά του Μπαλί, εκτινάσσοντας ηφαιστειακή τέφρα και καπνό σε ύψος 9 χιλιομέτρων.

Το ηφαίστειο αυτό με ύψος 1.703 μέτρα έχει εκραγεί αρκετές φορές τις τελευταίες ημέρες, προκαλώντας τον θάνατο 9 ανθρώπων, τον τραυματισμό 31 και υποχρεώνοντας 11.000 ανθρώπους να απομακρυνθούν από τις εστίες τους, σύμφωνα με τις ινδονησιακές αρχές.

«Λόγω της ηφαιστειακής τέφρας από την έκρηξη του Λεβοτόμπι στην Ινδονησία, δεν είναι ασφαλές επί του παρόντος να πραγματοποιούνται πτήσεις από και προς το Μπαλί», διευκρίνισε η εταιρεία Jetstar σε οδηγία της προς τους ταξιδιώτες.

Οι ηφαιστειακές εκρήξεις είναι επικίνδυνες για τα αεροπλάνα που βρίσκονται εν πτήσει, καθώς η τέφρα που εκτινάσσεται στον αέρα μπορεί να προκαλέσει ζημιά στους κινητήρες τους και να προκαλέσει ζημιά στο παρμπρίζ τους, αποκλείοντας ακόμη και τελείως την ορατότητα στο πιλοτήριο.

Σύμφωνα με τον Άχμαντ Σιαούγκι Σάχαμπ, γενικό διευθυντή του διεθνούς αεροδρομίου Ντενπασάρ-Μπαλί, χθες, Τρίτη, έγιναν 22 διεθνείς πτήσεις και 12 εσωτερικές. Ωστόσο δεν διευκρίνισε πόσες έγιναν σήμερα.

Ο φορέας εκμετάλλευσης του αεροδρομίου PT Angkasa Pura Indonesia ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν εντοπίστηκε τέφρα σε τεστ που πραγματοποίησε στον εναέριο χώρο του αεροδρομίου και πρόσθεσε ότι οι συνθήκες λειτουργίας είναι «φυσιολογικές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

