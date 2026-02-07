Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε για τον κίνδυνο διμερών συμφωνιών μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας που μπορεί να επηρεάσουν την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου.

Οι ΗΠΑ προτείνουν να τερματιστεί ο πόλεμος πριν από την έναρξη του καλοκαιριού και είναι πιθανό να ασκήσουν πίεση στα εμπλεκόμενα μέρη σύμφωνα με αυτό το χρονοδιάγραμμα.

Εντείνεται η διπλωματική δραστηριότητα για τον τερματισμό του πολέμου, με πιθανή επανάληψη τριμερών συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας ήδη από την επόμενη εβδομάδα, πιθανώς σε αμερικανικό έδαφος.

Για κίνδυνο συμφωνιών για το Κίεβο χωρίς το Κίεβο προειδοποίησε ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Οι ΗΠΑ και η Ρωσία θα μπορούσαν να καταλήξουν σε διμερείς συμφωνίες που επηρεάζουν την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου, τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διάρκεια ενημέρωσης δημοσιογράφων στο Κίεβο το βράδυ της Παρασκευής. Οι δηλώσεις ανακοινώθηκαν το Σάββατο από το Κίεβο.

Ο Ζελένσκι επισήμανε ότι οι ΗΠΑ προτείνουν να τερματιστεί ο πόλεμος πριν από την έναρξη του καλοκαιριού και είναι πιθανό να ασκήσουν πίεση στα μέρη σύμφωνα με αυτό το χρονοδιάγραμμα.

Τα σχόλια του Ζελένσκι έρχονται καθώς η διπλωματική δραστηριότητα εντείνεται γύρω από τις προσπάθειες τερματισμού του γενικευμένου πολέμου της Ρωσίας, με τριμερείς συνομιλίες που αφορούν την Ουκρανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία να μπορούν να επαναληφθούν ήδη από την επόμενη εβδομάδα, πιθανώς σε αμερικανικό έδαφος.

«Δεδομένων των πιθανών κινδύνων, η ουκρανική αντιπροσωπεία μετέφερε τη θέση ότι εάν υπάρχουν διμερείς συμφωνίες μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, οι διατάξεις που σχετίζονται με την Ουκρανία δεν μπορούν να έρχονται σε αντίθεση με το σύνταγμα», επισήμανε αναφερόμενος σε εδαφικά ζητήματα.

Ο Ζελένσκι είπε ότι το Κίεβο λαμβάνει μηνύματα ότι η Ουάσινγκτον και η Μόσχα θα μπορούσαν να υπογράψουν διμερή έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής συνεργασίας.

Η Ουκρανία, είπε, δεν έχει πλήρη εικόνα για όλες τις πιθανές επιχειρηματικές συμφωνίες ΗΠΑ-Ρωσίας, αλλά ορισμένες λεπτομέρειες έχουν προκύψει μέσω διαύλων πληροφοριών. Ως παράδειγμα, ο Ζελένσκι ανέφερε αυτό που περιέγραψε ως το λεγόμενο «πακέτο Ντμίτριεφ», το οποίο φέρεται να παρουσίασε στις ΗΠΑ ο Ρώσος διαπραγματευτής Κίριλ Ντμίτριεφ.

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών μου έδειξαν το λεγόμενο "πακέτο Ντμίτριεφ" που παρουσίασε στις ΗΠΑ — ανέρχεται σε περίπου 12 τρισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε ο Ζελένσκι, περιγράφοντάς το ως ένα προτεινόμενο πλαίσιο για μεγάλης κλίμακας οικονομική συνεργασία ΗΠΑ-Ρωσίας.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι το Κίεβο έχει επίσης δει ενδείξεις ότι πιθανά διμερή έγγραφα ΗΠΑ-Ρωσίας θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν διατάξεις που σχετίζονται με την Ουκρανία.

Χρονοδιαγράμματα και πίεση των ΗΠΑ

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα τερματισμού του πολέμου υποστήριξε ότι η πίεση συνδέεται με την εγχώρια πολιτική δυναμική στις ΗΠΑ, πιθανώς αναφερόμενος στις ενδιάμεσες εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο του 2026.

Οι εσωτερικές πολιτικές σκέψεις της Ουάσινγκτον, είπε, «σίγουρα έχουν επιρροή και πιθανότατα θα γίνουν ακόμη πιο σχετικές για αυτές».

Όταν ρωτήθηκε από ουκρανικά ΜΜΕ εάν οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αποσυρθούν από την ειρηνευτική διαδικασία εάν δεν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμά τους, ο Ζελένσκι είπε ότι δεν έχει λάβει τέτοια μηνύματα από την ομάδα διαπραγμάτευσης της Ουκρανίας.

«Για εμάς, είναι επιθυμητό να μην φύγουν οι Αμερικανοί», είπε. «Νομίζω ότι ακόμη και οι Ρώσοι σήμερα χρειάζονται επίσης τους Αμερικανούς να μείνουν».

Για πρώτη φορά, πρόσθεσε ο Ζελένσκι, στο Άμπου Ντάμπι οι πλευρές συζήτησαν την πιθανότητα να αναδείξουν τα πιο δύσκολα ζητήματα σε μια τριμερή συνάντηση ηγετών, προειδοποιώντας παράλληλα ότι μια τέτοια μορφή θα απαιτούσε εκτεταμένη προετοιμασία.

«Αυτό που έχει σημασία είναι ότι μια τέτοια μορφή αποτελεί πλέον μέρος του διαλόγου», είπε.

Τόσο οι ηγέτες της Ουκρανίας όσο και των ΗΠΑ έχουν επιδιώξει στο παρελθόν απευθείας συνομιλίες μεταξύ του Ζελένσκι και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά η Μόσχα έχει επανειλημμένα αποφύγει μια τέτοια συνάντηση.

