Την άποψη ότι η συνθήκη New START δεν έχει πια νόημα με τους ραγδαίους κινεζικούς εξοπλισμούς εξέφρασε την Παρασκευή υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος βάζοντας κατά τα φαινόμενα «ταφόπλακα» στη συνθήκη.

Η New START δεν είναι πλέον επίκαιρη όταν μια πυρηνική δύναμη επεκτείνει το οπλοστάσιό της σε κλίμακα που δεν έχει παρατηρηθεί εδώ και πάνω από μισό αιώνα δήλωσε ο υφυπουργός Ελέγχου Όπλων των ΗΠΑ Τόμας ΝτιΝάνο.



«Ολόκληρο το πυρηνικό οπλοστάσιο της Κίνας δεν έχει όρια, διαφάνεια, διακηρύξεις και ελέγχους» προειδοποίησε ο Τόμας ΝτιΝάνο.



Μια διμερής συνθήκη με μόνο μία άλλη πυρηνική δύναμη είναι απλά ανεφάρμοστη από το 2026 και στο εξής.

Start σημαίνει «Strategic Arms Reduction Treaty» (Συνθήκη Μείωσης Στρατηγικών Όπλων) και αφορά τα πυρηνικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Η συμφωνία New START του 2010 περιορίζει τον αριθμό των αναπτυγμένων στρατηγικών (δηλαδή, τοποθετημένων σε συστήματα εκτόξευσης μεγάλου βεληνεκούς) πυρηνικών κεφαλών σε κάθε πλευρά σε 1.550. Ο αριθμός των συστημάτων εκτόξευσης, όπως οι διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι, οι βαλλιστικοί πύραυλοι που εκτοξεύονται από υποβρύχια και βομβαρδιστικά, περιορίζεται σε μέγιστο 800. Κάθε πλευρά επιτρέπεται να διεξάγει επιθεωρήσεις στην άλλη χώρα για σκοπούς επαλήθευσης. Υπογράφηκε από τους τότε προέδρους Μπαράκ Ομπάμα και Ντμίτρι Μεντβέντεφ και είναι η τελευταία εναπομένουσα συμφωνία ελέγχου πυρηνικών όπλων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Η πρώτη τέτοια συμφωνία ήταν η συνθήκη SALT I το 1972.

Ρωσία και ΗΠΑ συμφώνησαν να επιδείξουν «υπεύθυνη στάση» μετά τη λήξη της New START

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν αμφότερες την ανάγκη να ξεκινήσουν σύντομα συνομιλίες για τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών μετά τη λήξη της συνθήκης New START, η οποία περιόριζε τον αριθμό των στρατηγικών πυραύλων, των εκτοξευτών και των πυρηνικών κεφαλών τους, ανακοίνωσε την Παρασκευή το Κρεμλίνο.

Εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι οι δύο πλευρές, σε συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι, κατέληξαν στην κοινή θέση ότι αμφότερες θα ενεργούν υπεύθυνα μετά τη λήξη της συνθήκης του 2010, η οποία έληξε την Πέμπτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.