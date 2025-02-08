Ομοσπονδιακός δικαστής την Παρασκευή αρνήθηκε να εμποδίσει το κυβερνητικό τμήμα περικοπών δαπανών του Ίλον Μασκ από την πρόσβαση στα συστήματα του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ, μια αρχική οπισθοδρόμηση για τα συνδικάτα κρατικών υπαλλήλων που αντιστέκονται στις προσπάθειές του να συρρικνώσει την ομοσπονδιακή γραφειοκρατία.

Η προσωρινή απόφαση του αμερικανικού περιφερειακού δικαστή Τζον Μπέιτς στην Ουάσιγκτον είναι το πρώτο βήμα σε μήνυση κατά του Υπουργείου Εργασίας από ένα από τα μεγαλύτερα εργατικά συνδικάτα των ΗΠΑ, το οποίο ισχυρίζεται ότι ο Μασκ θα μπορούσε να λάβει ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με έρευνες σε δικές του εταιρείες και ανταγωνιστές, έχοντας πρόσβαση σε κυβερνητικά συστήματα υπολογιστών.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ όρισε τον Μασκ, τον πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο και ιδιοκτήτη της εταιρείας ηλεκτρικών οχημάτων Tesla, της εταιρείας διαστημικής τεχνολογίας SpaceX και άλλων εταιρειών, με επικεφαλής το λεγόμενο Department of Government Efficiency, ή DOGE, υπεύθυνο για τον εντοπισμό απάτης και σπατάλης στην κυβέρνηση.

Οι προσπάθειες του Μασκ έχουν θορυβήσει νομοθέτες και ομάδες υπεράσπισης που λένε ότι υπερβαίνει τις αρμοδιότητές του επιδιώκοντας να διαλύσει τις υπηρεσίες που είναι υπεύθυνες για κρίσιμα κυβερνητικά προγράμματα και να απολύσει μαζικά ομοσπονδιακούς εργαζόμενους.

Μια άλλη ομάδα ομοσπονδιακών συνδικάτων εργαζομένων και συνταξιούχων μήνυσε ξεχωριστά το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ για να μπλοκάρει, όπως λέει, την παράνομη διαβίβαση ευαίσθητων αρχείων πληρωμών στο προσωπικό του DOGE. Το Υπουργείο Οικονομικών συμφώνησε προσωρινά την Τετάρτη να μην δώσει περαιτέρω πρόσβαση όσο η υπόθεση εκκρεμεί.

Στην αγωγή του Υπουργείου Εργασίας, η Αμερικανική Ομοσπονδία Εργασίας και το Κογκρέσο Βιομηχανικών Οργανώσεων ζήτησαν από το δικαστήριο να εμποδίσει αυτό που χαρακτήρισε ως επικείμενο σχέδιο του Μασκ για πρόσβαση στα συστήματα του τμήματος.

Το συνδικάτο, το οποίο απασχολεί περίπου 800.000 κυβερνητικούς υπαλλήλους, είπε ότι θα έδινε στον Musk πρόσβαση σε μη δημόσιες πληροφορίες από τις έρευνες του Occupational Safety and Health Administration (OSHA) στο SpaceX του Tesla και στην εταιρεία κατασκευής σήραγγών του, The Boring Company, καθώς και σε έρευνες για τους ανταγωνιστές του.

Το συνδικάτο είπε επίσης ότι ελλείψει δικαστικής παρέμβασης, το DOGE θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε δεδομένα του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας και ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με κρατικούς υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένων των ταυτοτήτων εκείνων που έχουν υποβάλει αιτήσεις αποζημίωσης εργαζομένων.

Ο Λευκός Οίκος είπε ότι ο Μασκ θα παραιτηθεί από θέματα στα οποία έχει σύγκρουση συμφερόντων. Ως λεγόμενος ειδικός δημόσιος υπάλληλος, υπόκειται σε ορισμένους και όχι σε όλους τους κανόνες σύγκρουσης συμφερόντων και ηθικής για τους ομοσπονδιακούς εργαζομένους.

Η ταχεία εξαγορά των αμερικανικών κυβερνητικών υπηρεσιών από τον Μασκ έδωσε τη δυνατότητα στον γεννημένο στη Νότια Αφρική επιχειρηματία να ασκήσει άνευ προηγουμένου έλεγχο στο ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό των 2,2 εκατομμυρίων μελών της Αμερικής και να ξεκινήσει μια δραματική αναμόρφωση της κυβέρνησης.

Ο Μασκ έχει ήδη κινηθεί για να κλείσει την Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ και λέει ότι ακυρώνει δεκάδες συμβάσεις κυβερνητικών συμβούλων και υποχρησιμοποιούμενες μισθώσεις.

Πηγή: reuters.com

