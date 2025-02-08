Οι αρχές του Μεξικού διεξήγαγαν χθες Παρασκευή ευρεία επιχείρηση ελέγχων οχημάτων στην περιοχή των συνόρων με την αμερικανική πολιτεία Καλιφόρνια, για να υψώσουν φράγμα σε προσπάθειες διακίνησης φαιντανύλης προς τις ΗΠΑ κι απώτερο σκοπό την αποφυγή της επιβολής τελωνειακών δασμών από την Ουάσιγκτον στα μεξικανικά προϊόντα.

Η επιχείρηση έγινε σε συνοριακό φυλάκιο στην Τιχουάνα (βορειοδυτικά), μεξικανική πόλη 2,3 εκατομμυρίων κατοίκων, και σ’ αυτή συμμετείχαν δεκάδες μέλη της Εθνικής Φρουράς, διαπίστωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Αμερικανοί πεζοναύτες αναπτύσσονται κατά μήκος των συνόρων ΗΠΑ-Μεξικού κοντά στο λιμάνι εισόδου San Ysidro, Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2025, στο Σαν Ντιέγκο με την Τιχουάνα του Μεξικού στο βάθος

Πηγές προσκείμενες στην Εθνική Φρουρά, που απέφυγαν να δώσουν τα στοιχεία τους καθώς δεν ήταν εξουσιοδοτημένες να μιλήσουν στον Τύπο, είπαν πως τα μέλη της που συμμετείχαν στην επιχείρηση είχαν διαταγές να «επικεντρωθούν» στη διακίνηση φαιντανύλης.

Διευκρίνισαν πως πρόκειται για μέρος των ενισχύσεων που αναπτύχθηκαν στα σύνορα από την Τρίτη με απόφαση της κυβέρνησης, με αντάλλαγμα την αναστολή της επαπειλούμενης εφαρμογής επιπρόσθετων αμερικανικών δασμών 25% στα μεξικανικά προϊόντα.

Οι έλεγχοι στα μεξικανικά σύνορα σκοπό έχουν να σταματήσει η διακίνηση φαιντανύλης, ισχυρού οπιοειδούς που ενοχοποιείται για κάπου 75.000 θανάτους από υπερβολική δόση στις ΗΠΑ σε ετήσια βάση, καθώς και να ανακοπεί η παράτυπη μετανάστευση προς τον βόρειο γείτονα.

Η ανάπτυξη των ενισχύσεων ήταν μέρος συμφωνίας που έκλεισαν τη Δευτέρα η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ και ο αμερικανός ομόλογός της Ντόναλντ Τραμπ. Η Ουάσιγκτον ανέστειλε για έναν μήνα την εφαρμογή των επαπειλούμενων δασμών που θα μπορούσαν να καταφέρουν πλήγμα στη μεξικανική οικονομία.

Ο Ρεπουμπλικάνος κατηγορεί το Μεξικό πως δεν κάνει αρκετά για να σταματήσει τη διακίνηση φαιντανύλης, που έχει προκαλέσει σοβαρή κρίση δημόσιας υγείας στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

