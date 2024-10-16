Αίγυπτος: Βίντεο με έναν σκύλο στην κορυφή της πυραμίδας του Χέοπα

Μια μεγάλη έκπληξη δοκίμασε ένας άνδρας που πετούσε ψηλά πάνω από τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας της Αιγύπτου με ένα μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο πλαγιάς. Ο αιωροπτεριστής εντόπισε κάτι απροσδόκητο στην κορυφή ενός από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου: έναν σκύλο.



Όπως είπε ο Άλεξ Λανγκ, και δείχνει και το βίντεο, ο σκύλος είχε «σκαρφαλώσει μέχρι την κορυφή» της πυραμίδας και «γάβγιζε στα πουλιά». Σύμφωνα με τον Λανγκ, ο συμπαθής σκύλος δεν φάνηκε να έχει πρόβλημα… υψοφοβίας σε ύψος 138 μέτρων, εστιάζοντας περισσότερο στα πουλιά. Ο νεαρός άνδρας μοιράστηκε το υλικό στα κοινωνικά δίκτυα, το βίντεο έγινε γρήγορα viral, και ορισμένοι χρήστες αστειεύτηκαν ότι δεν πρόκειται για σκύλο, αλλά… για τον Άνουβι, καθώς ο Αιγύπτιος θεός είχε κεφάλι σκύλου ή τσακαλιού.

Πηγή: skai.gr

Η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας είναι περίπου 4.500 ετών, το πώς ένας σκύλος ανέβηκε εκεί παραμένει μυστήριο. Επίσης δεν έχει γίνει γνωστό αν κατέβηκε, αλλά είναι πολύ πιθανό.Η πυραμίδα του Χέοπα (ή Χούφου) στη Γκίζα είναι η μεγαλύτερη, ενώ άλλες δύο είναι μικρότερες και βρίσκονται λίγο μακρύτερα από την πυραμίδα του Χέοπα. Η πυραμίδα του Χέοπα είναι το παλαιότερο από τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.