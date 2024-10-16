Το Κίεβο πρέπει να καταλάβει τις αιτίες που οδήγησαν στη σύρραξη, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, την ώρα που ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι μιλούσε στην ουκρανική Βουλή για το σχέδιο νίκης.

Αναφερόμενος στο «σχέδιο νίκης» του Ζελένσκι, ο Πεσκόφ κάλεσε το Κίεβο «να ξεμεθύσει» και να καταλάβει τη «ματαιότητα της πολιτικής του».

Είπε ακόμη ότι το σχέδιο νίκης είναι πιθανότατα το ίδιο με αυτό των ΗΠΑ, να πολεμούν εναντίον της Ρωσίας «μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό».

Ο Πεσκόφ είπε ότι με τον καιρό το ευρωπαϊκό πολιτικό κατεστημένο θα κατανοήσει ότι οι τόσες δαπάνες υπέρ της Ουκρανίας είναι αχρείαστες και δεν συνάδουν με τους στόχους για οικονομική ανάπτυξη.

