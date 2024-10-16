Νιγηρία: Έκρηξη βυτιοφόρου - Τουλάχιστον 94 νεκροί, 50 τραυματίες

Τραγωδία στη Νιγηρία, καθώς εξερράγη βυτιοφόρο γεμάτο καύσιμα. Τουλάχιστον 94 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 50 είναι οι τραυματίες. Τον απολογισμό των νεκρών επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της αφρικανικής χώρας.
Έως στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα.
- Περιμένοντας τον Κάρολο στην Αυστραλία - Διχασμένη η κοινή γνώμη για την πρώτη επίσκεψη μονάρχη τα τελευταία 13 χρόνια
- Ζελένσκι: Η Βόρεια Κορέα συμμετέχει de facto στον πόλεμο της Ουκρανίας στο πλευρό της Ρωσίας
- Χτυπήματα του Ισραήλ από στεριά και θάλασσα σε στόχους της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο: 5 νεκροί από πλήγμα σε δημοτικό κτίριο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.