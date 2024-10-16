Λογαριασμός
Έκρηξη βυτιοφόρου στη Νιγηρία - Τουλάχιστον 94 νεκροί, 50 τραυματίες

Τον απολογισμό των νεκρών επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της αφρικανικής χώρας. 

Νιγηρία: Έκρηξη βυτιοφόρου - Τουλάχιστον 94 νεκροί, 50 τραυματίες

Τραγωδία στη Νιγηρία, καθώς εξερράγη βυτιοφόρο γεμάτο καύσιμα. Τουλάχιστον 94 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 50 είναι οι τραυματίες. Τον απολογισμό των νεκρών επιβεβαίωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας της αφρικανικής χώρας. 

Έως στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα.

Πηγή: skai.gr

TAGS: βυτιοφόρο Νιγηρία
