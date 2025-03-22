Το τηλεοπτικό δίκτυο των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη μετέδωσε σήμερα το βράδυ ότι σημειώθηκαν πλήγματα κατά του διεθνούς αεροδρομίου στη Χοντέιντα, στο δυτικό τμήμα της χώρας, κατηγορώντας γι αυτά τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μιλώντας για "αμερικανική επίθεση", το Al-Massirah μετέδωσε ότι σημειώθηκαν "τρία πλήγματα εναντίον του διεθνούς αεροδρομίου της Χοντέιντα".

Οι Χούθι έχουν ανακοινώσει αρκετές αμερικανικές επιθέσεις σε εδάφη που έχουν υπό τον έλεγχό τους μετά τον φονικό βομβαρδισμό που πραγματοποίησαν οι ΗΠΑ το περασμένο Σάββατο, στον οποίον σύμφωνα με την Ουάσινγκτον σκοτώθηκαν αρκετά υψηλόβαθμα στελέχη του κινήματος των ανταρτών της Υεμένης. Οι Χούθι, από την πλευρά τους, έκαναν λόγο για 53 νεκρούς και 98 τραυματίες.

Οι αντάρτες της Υεμένης απάντησαν στις επιθέσεις αυτές εξαπολύοντας επιθέσεις σε "πολεμικά πλοία" της δύναμης κρούσης του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Harry Truman στην Ερυθρά Θάλασσα με drones και ανέλαβαν την ευθύνη για την εκτόξευση πυραύλων κατά του Ισραήλ.

Σκοπός των αμερικανικών πληγμάτων είναι να εξουδετερώσουν τις απειλές των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα, μια θαλάσσια περιοχή ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο, όπου οι Υεμενίτες αντάρτες έχουν πραγματοποιήσει πολλές επιθέσεις από τα τέλη του 2023 δηλώνοντας ότι επιτίθενται σε πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

