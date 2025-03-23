Μια απίστευτη κλοπή σημειώθηκε στα Tiffany's στο Ορλάντο της Φλόριντας όταν ένας άντρας άρπαξε πανάκριβα διαμαντένια κοσμήματα και τα κατάπιε.

Πρόκειται για τον 32χρονος Τζέιθαν Γκίλντερ από το Τέξας στα μέσα Μαρτίου, μπήκε στο πασίγνωστο κοσμηματοπωλείο, προσποιήθηκε βοηθό μπασκετμπολίστα του NBA και ζήτησε από τον υπάλληλο να τον βοηθήσει να δει διαμάντια.

Κατάφερε να αποσπάσει την προσοχή του και να αρπάξει δύο ζευγάρια διαμαντένια σκουλαρίκια αξίας 769.000 δολαρίων και ένα δαχτυλίδι αξίας 575.000 δολαρίων, τα οποία βρήκε έναν ευφάνταστο τρόπο να τα κρύψει....στο στομάχι του.

Ο 32χρονος Τζέιθαν Γκίλντερ από το Τέξας, που κατάπιε τα διαμάντια, βρίσκεται πλέον σε φυλακή (Φωτό αστυνομία του Ορλάντο)

Η αστυνομία εξέτασε το βίντεο παρακολούθησης στο εμπορικό κέντρο και εντόπισε τον 32χρονο να κατευθυνόταν προς το Τέξας. Αμέσως σήμανε συναγερμός και τον συνέλαβαν. Στη συνέχεια έγινε ακτινογραφία όπου διαπιστώθηκε ότι τα κοσμήματα βρίσκονταν στο στομάχι του.

Η ακτινογραφίες βοήθησαν τους αστυνομικούς να εντοπίσουν και να αναγνωρίσουν τα διαμαντένια σκουλαρίκια στο στομάχι του Γκίλντερ. (Φωτό: Αστυνομικό Τμήμα του Ορλάντο)

Ο 32χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε φρουρούμενος μέχρι να αποβάλλει με φυσικό τρόπο τα διαμάντια.

Σύμφωνα με την αστυνομία αρχικά «ανακτήθηκαν» 3 από τα 4 σκουλαρίκια και δύο ημέρες αργότερα στις 12 Μαρτίου το τελευταίο κομμάτι.

Οταν συγκεντρώθηκαν τα διαμαντένια κοσμήματα επιστράφηκαν στο Tiffany's.

Πηγή: skai.gr

