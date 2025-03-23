Εκκωφαντικό μήνυμα στον Ταγίπ Ερντογάν φαίνεται ότι στέλνουν οι Τούρκοι πολίτες με την επικύρωση της προεδρικής υποψηφιότητας του συλληφθέντος δημάρχου, παρά την ανακοίνωση της καρατόμησής του από το υπουργείο Εσωτερικών.



Σύμφωνα με τον πρόεδρο του CHP (Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα) Οζγκιούρ Οζέλ, τουλάχιστον 10 εκατομμύρια Τούρκοι ψήφισαν για τον Εκρέμ Ιμάμογλου μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλης Κωστίδης.

Çaresizlik hisseden, umut arayan, memleket için dertlenen ve çabalayan herkesi bu yolculuğun bir parçası olmaya, tarih yazmaya davet ediyoruz.



Oy kullanılabilecek yerlere ulaşmak için tıklayınız:

Στην αξιωματική αντιπολίτευση υπάρχουν εκτιμήσεις μάλιστα πως μέχρι το βράδυ ίσως ψηφίσουν και 13 εκατομμύρια!

Η ψηφοφορία παρατάθηκε έως τις 8.30 το βράδυ (7.30 ώρα Ελλάδας), και κατόπιν ξεκινά νέος γύρος κινητοποιήσεων.

Ο Ιμάμογλου μετήχθη στη φυλακή του Μαρμαρά, γνωστή επίσης ως φυλακή του Σιλιβρί, στην περιοχή της Κωνσταντινούπολης, όπως ανακοίνωσε το κόμμα του.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης οδηγήθηκε στη φυλακή ταυτόχρονα με πολλούς συγκατηγορούμενούς του, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Ξανά στις πλατείες και τους δρόμους για να διαδηλώσει υπέρ του Ιμάμογλου βγαίνει το βράδυ η αντιπολίτευση με τον πρόεδρο του CHP να απευθύνει σχετικό κάλεσμα μέσω X.

«Καλούμε όλους όσοι ψήφισαν και ενθάρρυναν τους γείτονές τους να ψηφίσουν στις πλατείες δημοκρατίας τώρα!

Στις 20.30 (σ.σ 9.30 ώρα Ελλάδας) συναντιόμαστε στο Σαράτσανε για να προστατεύσουμε τον μελλοντικό μας πρόεδρο» τονίζει ο Οζέλ.



Oyunu kullanan, komşusunu da oy vermeye teşvik eden herkesi, şimdi demokrasi meydanlarına davet ediyoruz!



20.30'da Saraçhane'de gelecek Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmak için buluşuyoruz.

Οι εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Ιμάμογλου και αρκετοί ανώτεροι αξιωματούχοι του δήμου διατηρούν «διαρκείς και διευρυμένες» επαφές με τον Αζάντ Μπάρις, φερόμενο ως υψηλόβαθμο μέλος της πολιτικής πτέρυγας του PKK/KCK. Οι ερευνητικές αρχές έχουν επικαλεστεί μαρτυρίες δημοτικών υπαλλήλων, οικονομικά αρχεία και αναφορές των υπηρεσιών πληροφοριών για να υποστηρίξουν τους ισχυρισμούς ότι μέλη της τρομοκρατικής ομάδας είχαν διεισδύσει στη δημοτική αρχή.

Ο δήμαρχος της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς, που ανήκει επίσης στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) όπως και ο Ιμάμογλου, χαρακτήρισε την απόφαση «ντροπή» για το δικαστικό σύστημα της χώρας.

Η απόφαση να σταλεί ο Ιμάμογλου -ο οποίος θεωρείται ο ισχυρότερος αντίπαλος του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν- στη φυλακή ελήφθη παρά τις καταγγελίες από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), αλλά και Ευρωπαίους ηγέτες ότι οι κατηγορίες εναντίον του είναι πολιτικά υποκινούμενες.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από πολύωρες ανακρίσεις από τις αστυνομικές αρχές επί δύο ημέρες ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, οδηγήθηκε αργά το Σάββατο, τέσσερις ημέρες μετά τη σύλληψή του την Τετάρτη, ενώπιον του δικαστηρίου για νέα ανάκριση από τους εισαγγελείς σχετικά με τις κατηγορίες περί «διαφθοράς» και «τρομοκρατίας» που του αποδίδονται.

Οι Τούρκοι εισαγγελείς ζήτησαν από το δικαστήριο την προφυλάκιση του Ιμάμογλου και τεσσάρων συνεργατών του εν αναμονή της δίκης τους, όπως ανέφερε νωρίτερα το γραφείο του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, με τον ίδιο να αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες για διαφθορά και σχέσεις με το PKK (Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν) χαρακτηρίζοντάς τις «αδιανόητες», «ανυπόστατες», «ανήθικες» και «συκοφαντικές».

Η υιοθέτηση της πρότασης της εισαγγελίας σημαίνει ότι ο Ιμάμογλου θα εκπέσει του αξιώματός του, καθώς η νομοθεσία στην Τουρκία επιτρέπει στην κυβέρνηση να διορίσει άλλον στη θέση του.

Η παράταξη του Ιμάμογλου, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), χαρακτήρισε «πραξικόπημα» τη σύλληψη το πρωί της Τετάρτης και την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του Ιμάμογλου.

Ερώτημα παραμένει εν τω μεταξύ αν η Ευρώπη έχει κάποια καλύτερη ιδέα πίεσης προς την ηγεσία της Άγκυρας πέραν των εκκλήσεων, αναφέρει η Deutsche Welle, που τονίζει ότι αυτό που θα έχει όμως το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι να ξεκαθαρίσει αν αυτό το κίνημα διαμαρτυρίας, που εκφράστηκε τις τελευταίες ημέρες και ξέφυγε από τα όρια της Κωνσταντινούπολης θα έχει συνέχεια και μπορεί ίσως να ταρακουνήσει το σύστημα Ερντογάν ή αν οι Τούρκοι για μια ακόμα φορά απογοητευμένοι, θα επιστρέψουν στα σπίτια τους. Αν δηλαδή η Τουρκία όχι μόνο ξενύχτησε, αλλά και ξύπνησε.

