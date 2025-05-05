Μια γυναίκα που αγνοείτο για σχεδόν 63 χρόνια βρέθηκε ζωντανή μετά από τόσες δεκαετίες, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της αμερικανικής πολιτείας Ουισκόνσιν.

Η Άντρεϊ Μπάκεμπεργκ ήταν 20 ετών όταν εξαφανίστηκε από το σπίτι της στη μικρή πόλη Ρίσμπουργκ, στις 7 Ιουλίου 1962.

Σε ανακοίνωσή του, ο σερίφης της κομητείας δήλωσε ότι η εξαφάνιση της «έγινε από δική της επιλογή και δεν ήταν αποτέλεσμα εγκληματικής δραστηριότητας ή εγκληματικής ενέργειας». Ο σερίφης δήλωσε ότι ζούσε εκτός του Ουισκόνσιν, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το Wisconsin Missing Persons Advocacy, μια μη κερδοσκοπική ομάδα, η Μπάκεμπεργκ ήταν παντρεμένη και είχε δύο παιδιά όταν εξαφανίστηκε.

Όπως αναφέρει το BBC, λίγες ημέρες πριν εξαφανιστεί, η 82χρονη σήμερα γυναίκα, είχε καταθέσει μήνυση κατά του συζύγου της, τον οποίο είχε παντρευτεί σε ηλικία 15 ετών, ισχυριζόμενη ότι την χτυπούσε και απειλούσε πως θα τη σκοτώσει.

Την ημέρα της εξαφάνισής της, έφυγε από το σπίτι της για να παραλάβει την επιταγή από το εργοστάσιο όπου εργαζόταν.

Η 14χρονη μπέιμπι σίτερ του ζευγαριού είπε στην αστυνομία πως πήγε μαζί της. Έκαναν οτοστόπ στο Μάντισον, την πρωτεύουσα της πολιτείας του Ουισκόνσιν, και από εκεί η Μπάκεμπεργκ πήρε λεωφορείο για την Ινδιανάπολη, περίπου 480 χιλιόμετρα μακριά.

Η μπέιμπι σίτερ όμως δεν ήθελε να την ακολουθήσει και επέστρεψε σπίτι της, ενώ η Μπάκεμπεργκ τελευταία φορά εθεάθη να απομακρύνεται από τη στάση του λεωφορείου.

Η υπόθεση της εξαφάνισής της είχε παγώσει ωστόσο φέτος ο φάκελος της ξανάνοιξε και η υπόθεση λύθηκε.

Ο ντετέκτιβ που εξιχνίασε την υπόθεση, ο Ισαάκ Χάνσον, δήλωσε στον τοπικό ειδησεογραφικό σταθμό WISN ότι ένας διαδικτυακός λογαριασμός που ανήκε στην αδελφή της Μπάκεμπεργκ ήταν καθοριστικός για τον εντοπισμό της αγνοούμενης γυναίκας. Ο ντετέκτιβ Χάνσον δήλωσε ότι επικοινώνησε με τους τοπικούς σερίφηδες όπου ζει τώρα η γυναίκα και μίλησε μαζί της στο τηλέφωνο επί 45 λεπτά.

«Νομίζω ότι απλά απομακρύνθηκε και, ξέρετε, προχώρησε και κατά κάποιο τρόπο έκανε τα δικά της πράγματα και έζησε τη ζωή της», δήλωσε στο WISN. «Ακουγόταν ευτυχισμένη. Βέβαιη για την απόφασή της. Δεν μετανιώνει», υπογράμμισε ο ντεντέκτιβ.



Πηγή: skai.gr

