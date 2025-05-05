Το κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) προσφεύγει, όπως είχε αναγγείλει, στη δικαιοσύνη εναντίον της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος (BfV), η οποία την ταξινομεί πλέον ως «εξακριβωμένα ακροδεξιά» οργάνωση.

Με προειδοποιητική επιστολή της προς την Υπηρεσία, η AfD είχε ζητήσει την Παρασκευή τη διαγραφή και τη διόρθωση της ταξινόμησής της έως τις 8 πμ σήμερα, τονίζοντας ότι, σε διαφορετική περίπτωση, σκόπευε να κινηθεί νομικά.

Προκειμένου μάλιστα να επισπεύσει την διαδικασία, με την σημερινή αγωγή της ζητά από το δικαστήριο προσωρινή διαταγή, με την οποία το κόμμα θα σταματήσει να αντιμετωπίζεται ως «εξακριβωμένα ακροδεξιά» οργάνωση, με ό,τι συνεπάγεται αυτό σχετικά με τα μέσα παρακολούθησής του από τις κρατικές υπηρεσίες.

Η συγκεκριμένη ταξινόμηση επιτρέπει την στρατολόγηση πληροφοριοδοτών, αλλά και την υπό όρους παρακολούθηση των επικοινωνιών.

Η AfD απειλεί επίσης την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος με «πρόστιμο έως και 10.000 ευρώ για κάθε πιθανή παραβίαση» και υποστηρίζει ότι η απόφαση της BfV «έχει αρνητικό αντίκτυπο τόσο στον ενάγοντα όσο και στην ίδια την δημοκρατική διαδικασία λήψης αποφάσεων».

«Με την αγωγή μας, στέλνουμε ένα σαφές μήνυμα κατά της κατάχρησης της κρατικής εξουσίας για την αντιμετώπιση και τον αποκλεισμό της αντιπολίτευσης. Δεν θα επιτρέψουμε σε μια πολιτικά εργαλειοποιημένη αρχή να επιχειρήσει να διαστρεβλώσει τον δημοκρατικό ανταγωνισμό και να απονομιμοποιήσει εκατομμύρια ψήφους των ψηφοφόρων μας. Οι ενέργειες της BfV είναι επαίσχυντες», δήλωσαν οι συμπρόεδροι του κόμματος Αλίς Βάιντελ και Τίνο Χρουπάλα.

Η αγωγή της AfD θα εξεταστεί σε πρώτο βαθμό από το Διοικητικό Δικαστήριο της Κολωνίας, όπου εδρεύει και η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος.

