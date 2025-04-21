«Ένας ευαίσθητος άνθρωπος που αγαπούσε την Ελλάδα και οι απόψεις του ενοχλούσαν» - Ο π. Τζούλιο μιλά για τον Πάπα Φραγκίσκο

«Ο Πάπας Φραγκίσκος ήταν ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος και αγαπούσε την Ελλάδα. Είχε ανθρωπιά που συνδεόταν με την αλήθεια του Ευαγγελίου και οι απόψεις του ενοχλούσαν πολλούς».

Με αυτά τα λόγια περιγράφει τον Πάπα Φραγκίσκο ο π. Τζούλιο Γκραμένια, μοναχός του Τάγματος των Καπουκίνων, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα από το Βένετο της Ιταλίας το 1990 και είναι εφημέριος του Καθολικού Ιερού Ναού Αγίου Φραγκίσκου, στους Αγίους Αναργύρους, που υπάγεται στην Αρχιεπισκοπή Καθολικών Αθηνών.

«Ένας λιτός Πάπας»

«Ξέρετε ήταν ο πρώτος και μοναδικός Πάπας που επέλεξε το όνομα Φραγκίσκος. Και αυτό το έκανε επειδή ο Φραγκίσκος της Ασίζης συνδεόταν με τη φτώχεια. Η αγάπη του για τους φτωχούς και τους απλούς ανθρώπους ήταν κεντρική στην αποστολή του» λέει ο π. Τζούλιο καθώς ανοίγει την πόρτα του ναού του Αγίου Φραγκίσκου, που λειτουργεί εδώ και 50 χρόνια στους Αγίους Αναργύρους.

Ο Πάπας Φραγκίσκος, σύμφωνα με τον εφημέριο του ναού του Αγίου Φραγκίσκου, είχε κάνει εντύπωση σε όλον τον Ρωμαιοκαθολικό κόσμο με το γεγονός ότι «ήταν από μια άλλη ήπειρο, μια εντελώς μακρινή χώρα. Παρόλο που καταγόταν από την Ιταλία, μεγάλωσε στην Αργεντινή, αυτό ήταν κάτι ιστορικό. Το δεύτερο που θυμάμαι ήταν πως ήταν ο πρώτος Πάπας που προήλθε από το Τάγμα των Ιησουιτών, δεν είχε γίνει ποτέ κάτι τέτοιο».

Ο π. Τζούλιο επισημαίνει ότι ο Πάπας Φραγκίσκος «ήταν ένας πραγματικά πολύ λιτός ποιμενάρχης. Ζόυσε μόνος του, δεν ήθελε να μείνει στο επισκοπικό, χρησιμοποιούσε και μέσα μαζικής μεταφοράς» και πως έδειχνε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για «όσους είχαν περισσότερη ανάγκη, τους φτωχούς, τους απομονωμένους και τους περιθωριακούς. Όπως είπα ένας λιτός άνθρωπος που μιλούσε απευθείας από τη μεριά του γνήσιου Ευαγγελίου».

«Ενοχλούσε πολλούς με όσα έλεγε»

Οι θέσεις που πήρε πολλές φορές δημόσια ο Πάπας Φραγκίσκος, είτε είχαν να κάνουν με το μεταναστευτικό, είτε με τον πόλεμο στην Ουκρανία και τα αιματηρά γεγονότα στη Γάζα, είχαν προκαλέσει αίσθηση.

«Ο Πάπας Φραγκίσκος είχε μια παγκόσμια εμβέλεια και κύρος» προσθέτει ο π. Τζούλιο, υπογραμμίζοντας ότι «ενοχλούσε πολλούς» μετα λόγια του, εννοώντας ηγέτες χωρών. «Βοηθούσε τους φτωχούς, τους αρρώστους, τους ασθενείς, τους αναπήρους, για να πει ότι ο Θεός είναι ευσπλαχνικός και προσπαθεί να σηκώσει τον άνθρωπο από δύσκολες καταστάσεις. [...] Νομίζω ότι ο Πάπας Φραγκίσκος το τόνισε αυτό με τη διδασκαλία και τις πράξεις του, και με τις χειρονομίες που έκανε και αυτό ενοχλούσε αρκετά, ακόμα και κάποιους μέσα από την Εκκλησία» λέει.

Σήκωσε ανάστημα για το μεταναστευτικό

Ο Πάπας Φραγκίσκος επισκέφθηκε δυο φορές την Ελλάδα, το 2016 και το 2021, και αυτό, σύμφωνα με τον π. Τζούλιο, «δείχνει ότι την αγαπούσε. Έκανε ένα ταξίδι το 2021 στα Δωδεκάνησα για να δει, να γνωρίσει τους πρόσφυγες, να τους φέρει μια συμπαράσταση, ένα μήνυμα ελπίδας ότι είναι άνθρωποι και αυτοί και πρέπει να σεβαστούμε τα δικαιώματά τους. Αλλά και για να στείλει μήνυμα σε όλο τον κόσμο ή τουλάχιστον εδώ στη Δύση ότι αν υπάρχουν αυτό το φαινόμενο των προσφύγων είναι γιατί στις άλλες χώρες υπάρχει πόλεμος, φτώχεια, αδικία και αυτοί αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την αγαπημένη πατρίδα τους για καλύτερες συνθήκες ζωής. Ο Πάπας είχε αντίληψη ότι έκαναν σε τραγικές συνθήκες αυτά τα ταξίδια, ότι κάποιοι ξεκινούσαν και δεν έφταναν. [...] Αυτή η ανθρωπιά (του Πάπα Φραγκίσκου) συνδέεται με τα μηνύματα του Ευαγγελίου. Ο Χριστός δεν είπε ποτέ “είσαι Εβραίος”, “είσαι Έλληνας”. Πείνασα και μου δώσατε να φάω, ήμουν εγώ, διψασμένος ήμουν εγώ, στη φυλακή ελάτε να με δείτε, ήμουν εγώ. Αυτό είναι το επαναστατικό μήνυμα του Ευαγγελίου που ο Πάπας Φραγκίσκος το έκανε σύγχρονο με τα λόγια και τις πράξεις του» σημειώνει.

Η επόμενη μέρα στο Βατικανό

Ερωτηθείς για την επόμενη μέρα στο «τιμόνι» της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας ο π. Τζούλιο υποστηρίζει ότι «οι πρώτες ημέρες θα περάσουν και θα ασχοληθούμε όλοι με τον Πάπα που απεβίωσε, με την επικήδεια τελετή που θα γίνει και μετά θα ξεκινήσουμε τη διαδικασία για την εκλογή του επόμενου Πάπα, Επισκόπου Ρώμης».

Ο εφημέριος του ναού του Αγίου Φραγκίσκου λέει ότι «“κάποιος που θέλει να γίνει Πάπας, μπαίνει στο κονκλάβιο Πάπας και βγαίνει καρδινάλιος” συνηθίζουμε να λέμε, δηλαδή το ανάποδο. Κοιτάξτε, πέρα από τα ανθρώπινα που λέμε, με κάποιο τρόπο εμείς εμπιστευόμαστε τη δράση του Αγίου Πνεύματος, που είναι αυτό που καθοδηγεί την Εκκλησία με κάποιο τρόπο, και την προστατεύεται και την καθοδηγεί μέσα στις θύελλες και τις δυσκολίες, σαν έναν πλοίο, ένα πλοιάριο που ταλαντεύεται από τις φουρτούνες. Το Άγιο Πνεύμα σίγουρα θα διαλέξει και θα φέρει έναν σωστό άνθρωπο, στη σωστή στιγμή».

