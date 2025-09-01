ΗΠΑ: 9 πρώην επικεφαλής των CDC κατηγορούν τον Κένεντι ότι «θέτει σε κίνδυνο» την υγεία όλων των Αμερικανών

Με ανοιχτή τους επιστολή εννέα πρώην διευθυντές του αμερικανικού οργανισμού δημόσιας υγείας, οι οποίοι διετέλεσαν επικεφαλής του οργανισμού τα τελευταία 50 χρόνια, κατηγόρησαν σήμερα τον υπουργό Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, γνωστό για την αντιεμβολιαστική του στάση, ότι «θέτει σε κίνδυνο την υγεία όλων των Αμερικανών» μέσω της συνεχιζόμενης εκκαθάρισης εντός του οργανισμού.

Αυτό είναι το τελευταίο επεισόδιο στην κρίση που έχει ξεσπάσει μεταξύ των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), του εθνικού οργανισμού δημόσιας υγείας, και του Κένεντι, κρίση η οποία κορυφώθηκε την περασμένη εβδομάδα με την απόλυση της διευθύντριας των CDC Σούζαν Μονάρεζ λιγότερο από ένα μήνα μετά τον διορισμό της.

«Εμείς διοικούσαμε τα CDC: Ο Κένεντι θέτει σε κίνδυνο την υγεία όλων των Αμερικανών», προειδοποιούν οι εννέα πρώην επικεφαλής του οργανισμού σε ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύτηκε από τους New York Times.

Αυτοί οι αξιωματούχοι, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι γιατροί, υπηρέτησαν στο πόστο του διευθυντή των CDC μεταξύ 1977 και 2025, διορισμένοι από τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ μέχρι τον Ρεπουμπλικάνο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο υπουργός Κένεντι απέλυσε χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους δημόσιας υγείας και μείωσε δραστικά προγράμματα που αποσκοπούσαν στην προστασία των Αμερικανών από καρκίνο, καρδιακές παθήσεις, εγκεφαλικά επεισόδια, τραυματισμούς και βία», γράφουν.

«Αυτό που έκανε στα CDC και στο σύστημα υγείας της χώρας - ειδικά η απόφασή του να απολύσει τη Σούζαν Μονάρεζ από τη θέση της διευθύντριας - δεν μοιάζει με τίποτε από όσα έχουμε δει στον οργανισμό και με τίποτε από όσα έχει βιώσει ποτέ η χώρα μας», είπαν με μια φωνή οι ειδικοί.

«Αυτό είναι απαράδεκτο και θα πρέπει να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου σε όλους τους Αμερικανούς, ανεξάρτητα από τις πολιτικές τους πεποιθήσεις», προειδοποιούν οι υπογράφοντες την επιστολή, συμπεριλαμβανομένου του Τομ Φρίντεν, ο οποίος υπηρέτησε υπό τις δύο θητείες του Μπαράκ Ομπάμα (2009-2017), και της Αν Σούτσατ, η οποία ηγήθηκε των CDC το 2017 και το 2018, στην αρχή της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ.

Χθες Κυριακή, δύο παραιτηθέντες αξιωματούχοι των CDC προειδοποίησαν για τον κίνδυνο «καταστροφής» της δημόσιας υγείας και την «ιδεολογικοποίηση» των πολιτικών υγείας.

Μεταξύ αυτών, ο επικεφαλής πολιτικής εμβολιασμών των CDC και καταπολέμησης αναπνευστικών ασθενειών - όπως η Covid-19 - Δημήτρης Δασκαλάκης δήλωσε μιλώντας χθες στο ABC News. «Είχα ανησυχίες εδώ και μήνες» (..) «αλλά ποτέ δεν φανταζόμουν ότι το τείχος προστασίας μεταξύ επιστήμης και ιδεολογίας θα κατέρρεε πλήρως», τόνισε.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, η Μονάρεζ αρνήθηκε «να εγκρίνει αντιεπιστημονικές και επικίνδυνες κατευθυντήριες γραμμές» που ζήτησε ο υπουργός Κένεντι, ο οποίος παρ' όλα αυτά την είχε επιλέξει ένα μήνα νωρίτερα.

Στη θέση αυτής της επαγγελματία επιστήμονα, ο Λευκός Οίκος θα διορίσει τον Τζιμ Ο'Νιλ, δεξί χέρι του Κένεντι και πρώην χρηματοδότη τεχνολογίας, ως προσωρινό διευθυντή των CDC, ανέφερε η Washington Post.

Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς ζήτησε την παραίτηση του υπουργού Υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

