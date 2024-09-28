Τουλάχιστον 53 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατομμύρια νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα μετά το πέρασμα του τυφώνα Helene από τις νοτιοανατολικές ΗΠΑ.

Συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και των ανυπολόγιστων ζημιών που προκλήθηκαν σε σπίτια, δρόμους και επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με απολογισμό που συνέταξε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) βάσει αναφορών από τις κατά τόπους αρχές, τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Καρολίνα, 17 στην Τζόρτζια, 11 στη Φλόριντα, δύο στη Βόρεια Καρολίνα και ένας στη Βιρτζίνια.

«Θλίβομαι βαθύτατα για τις απώλειες ζωών και την καταστροφή που προκάλεσε ο τυφώνας Helene», δήλωσε το Σάββατο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. «Ο δρόμος προς την ανάκαμψη θα είναι μακρύς», συμπλήρωσε.

Στο Σένταρ Κι, ένα νησί μερικών εκατοντάδων κατοίκων στη Φλόριντα, στέγες σπιτιών ξηλώθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους. O τυφώνας Helene έφθασε στη βορειοδυτική Φλόριντα το απόγευμα της Πέμπτης ως τυφώνας κατηγορίας 4, στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον, με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 225 χλμ/ώρα.

Συνοδευόμενη από καταρρακτώδεις βροχές, η Ελίν σάρωσε τις νοτιοανατολικές πολιτείες προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις, προτού εξασθενήσει σταδιακά.

«Πρόκειται για μια από τις χειρότερες καταιγίδες της σύγχρονης ιστορίας για ορισμένες περιοχές στο δυτικό τμήμα της πολιτείας», είπε ο κυβερνήτης της Βόρειας Καρολίνας, Ρόι Κούπερ.

Το απόγευμα του Σαββάτου, χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα παρέμεναν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο καταναλωτές στη Νότια Καρολίνα, περίπου 730.000 στην Τζόρτζια και εκατοντάδες χιλιάδες ακόμη σε άλλες πολιτείες, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο poweroutage.us.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

