Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ: Ο τυφώνας Ελέν ενισχύεται φθάνοντας την «εξαιρετικά επικίνδυνη» κατηγορία 4

Ο τυφώνας Ελέν ενισχύθηκε χθες Πέμπτη σε «εξαιρετικά επικίνδυνο» φαινόμενο κατηγορίας 4 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον, με ανέμους ως και 215 χιλιομέτρων ανά ώρα, ανακοίνωσε το αμερικανικό εθνικό κέντρο τυφώνων (NHC).

Ο τυφώνας πλησιάζει στις ακτές της βορειοδυτικής Φλόριντας —της τρίτης πολυπληθέστερης αμερικανικής πολιτείας— κι αναμενόταν να φθάσει πάνω από το έδαφος στο τέλος της ημέρας (νωρίς το πρωί ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το NHC, μέρος του συστήματος της αμερικανικής εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, το οποίο έχει έδρα το Μαϊάμι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.