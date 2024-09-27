Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ: Ο τυφώνας Ελέν ενισχύεται φθάνοντας την «εξαιρετικά επικίνδυνη» κατηγορία 4

Ο τυφώνας Ελέν ενισχύθηκε χθες Πέμπτη σε «εξαιρετικά επικίνδυνο» φαινόμενο κατηγορίας 4 στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον, με ανέμους ως και 215 χιλιομέτρων ανά ώρα, ανακοίνωσε το αμερικανικό εθνικό κέντρο τυφώνων (NHC).
Ο τυφώνας πλησιάζει στις ακτές της βορειοδυτικής Φλόριντας —της τρίτης πολυπληθέστερης αμερικανικής πολιτείας— κι αναμενόταν να φθάσει πάνω από το έδαφος στο τέλος της ημέρας (νωρίς το πρωί ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το NHC, μέρος του συστήματος της αμερικανικής εθνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, το οποίο έχει έδρα το Μαϊάμι.
- Καλοκαιρία, με τη θερμοκρασία να είναι κατά 2 με 4 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού από την Κυριακή το απόγευμα μέχρι και τη Δευτέρα , με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας.
- Καλοκαιρινός ο καιρός σήμερα, με ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας
- Τοπικές βροχές σήμερα Τετάρτη κυρίως στα ΒΔ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο , οι πιο ζεστές ημέρες η Παρασκευή και το Σάββατο. Πρόσκαιρη μεταβολή του καιρού στα Β - ΒΑ Κυριακή απόγευμα – Δευτέρα
