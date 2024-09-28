Τουλάχιστον 44 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και εκατομμύρια νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας του τυφώνα Helene, που προκάλεσε καταστροφικές πλημμύρες στις νοτιοανατολικές αμερικανικές πολιτείες, προτού αρχίσει να εξασθενεί σταδιακά.

Από το Ταλαχάσι της Φλόριντας μέχρι το Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας, σφοδρές βροχοπτώσεις και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές. Περισσότερα από 4 εκατομμύρια νοικοκυριά είχαν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο poweroutage.us.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Νότια Καρολίνα, 15 στην Τζόρτζια, 7 στη Φλόριντα, ένας στη Βόρεια Καρολίνα και ένας στη Βιρτζίνια, σύμφωνα με απολογισμό που συνέταξε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) βάσει αναφορών από τις κατά τόπους αρχές.

O τυφώνας Helene έφθασε στη βορειοδυτική Φλόριντα το απόγευμα της Πέμπτης ως τυφώνας κατηγορίας 4, στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον, με ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα 225 χλμ/ώρα. Ήταν ο ισχυρότερος τυφώνας που έπληξε ποτέ αυτήν την περιοχή, σύμφωνα με τον ειδικό Μάικλ Λόουρι.

Flash flood EMERGENCY continues for Hendersonville, North Carolina this morning as #Helene continues to dump rain. i-26 is flooded and closed in both directions, numerous cars submerged. Water has reached many homes as well in town. pic.twitter.com/T2FJhh4eg5 — Bryce Shelton (@BryceShelton01) September 27, 2024

Έχει εξασθενήσει πλέον σε τροπική καταιγίδα, αλλά οι αρχές προειδοποιούν πως ο κίνδυνος πλημμυρών και κατολισθήσεων δεν έχει περάσει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.