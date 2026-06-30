Ο Γκουό Ουενγκουί (Guo Wengui), ο οποίος κάποτε θεωρούνταν ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της Κίνας, καταδικάστηκε σε 30 χρόνια φυλάκισης στις ΗΠΑ για τη διεύθυνση μιας απάτης ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων.

Ο πρώην μεγιστάνας των ακινήτων διέφυγε από την Κίνα στις ΗΠΑ το 2017, όπου επανεφεύρε τον εαυτό του ως επικριτή του Κομμουνιστικού Κόμματος και δημιούργησε ένα πιστό διαδικτυακό κοινό.

Ωστόσο, ο Γκουό καταδικάστηκε αργότερα με κατηγορίες για εκβίαση, απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η δικαστής του δικαστηρίου της Νέας Υόρκης, Αναλίσα Τόρες, δήλωσε ότι ο Γκουό «έπεσε σαν αρπακτικό πάνω σε όσους προσπαθούσαν να φέρουν τη δημοκρατία στην Κίνα», παίρνοντας τα χρήματά τους για να χρηματοδοτήσει την πολυτελή ζωή του.

Ο Γκουό - ο οποίος χρησιμοποιεί διάφορα ονόματα, συμπεριλαμβανομένων των Μάιλς Γκουό (Miles Guo) και Χο Ουάν Κουόκ (Ho Wan Kwok) - καταδικάστηκε σε μια δικαστική αίθουσα γεμάτη από υποστηρικτές του.

Ο εισαγγελέας των ΗΠΑ, Σον Σ. Μπάκλεϊ, δήλωσε στο BBC: «Αντί να είναι ικανοποιημένος με τις πολλές νόμιμες ευκαιρίες που του προσφέρθηκαν, ο Γκουό εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη που του είχαν δείξει χιλιάδες άνθρωποι, για τη δική του απληστία».

«Η σημερινή ποινή δείχνει ότι η φήμη και ο πλούτος δεν σε τοποθετούν πάνω από τον νόμο, και ότι οι απατεώνες που θυματοποιούν οικογένειες για να πλουτίσουν οι ίδιοι, θα βρεθούν αντιμέτωποι με σημαντικές συνέπειες», δήλωσε ο Μπάκλεϊ.

Πριν διαφύγει από την Κίνα, ο Γκουό δημιούργησε μια περιουσία ως κατασκευαστής ακινήτων και είχε καλές σχέσεις με την κυβέρνηση της χώρας.

Ωστόσο, ζήτησε άσυλο στις ΗΠΑ αφού κατηγορήθηκε για διαφθορά από κορυφαίους Κινέζους αξιωματούχους. Ο Γκουό έγινε επικριτής του κομμουνιστικού καθεστώτος της Κίνας και καλλιέργησε ένα ευρύ διαδικτυακό κοινό μεταξύ της κινεζικής κοινότητας στις ΗΠΑ.

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ο Γκουό συγκέντρωσε περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια από διαδικτυακούς ακόλουθους, οι οποίοι συμμετείχαν μαζί του σε επενδυτικά προγράμματα και σχήματα κρυπτονομισμάτων μεταξύ 2018 και 2023.

Τα χρήματα που συγκέντρωσε χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση του πολυτελούς τρόπου ζωής του Γκουό, ο οποίος περιλάμβανε μια έπαυλη περίπου 4.600 τ.μ., μια Lamborghini αξίας 1 εκατομμυρίου δολαρίων και ένα γιοτ αξίας 37 εκατομμυρίων δολαρίων, ανέφεραν.

Ο Γκουό αρνήθηκε τις κατηγορίες, λέγοντας ότι τα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για τον πολιτικό του ακτιβισμό.

Είχε αναπτύξει δεσμούς με άλλους επικριτές της Κίνας, συμπεριλαμβανομένου του Στιβ Μπάνον (Steve Bannon), πρώην συμβούλου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

Ο Μπάνον και ο Γκουό εμφανίζονταν συχνά σε διαδικτυακά βίντεο και, το 2020, ξεκίνησαν μια εκστρατεία με το όνομα «Νέο Ομοσπονδιακό Κράτος της Κίνας», με στόχο την ανατροπή του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος.

Αργότερα εκείνο το έτος, ο Μπάνον συνελήφθη πάνω στο γιοτ του Γκουό στο Κονέκτικατ. Ο Μπάνον κατηγορήθηκε σε μια άσχετη υπόθεση για απάτη, σε ένα υποτιθέμενο σχέδιο εξαπάτησης ανθρώπων που χρηματοδοτούσαν μια μη κερδοσκοπική εταιρεία για την κατασκευή τείχους στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.

Ο Μπάνον δήλωσε ένοχος σε δικαστήριο του Μανχάταν για την κατηγορία της απάτης πρώτου βαθμού και έλαβε ποινή υπό όρους (conditional discharge) για τρία χρόνια.

Αντιμετώπισε επίσης ομοσπονδιακές κατηγορίες για την εκστρατεία του τείχους, αφού του ασκήθηκε δίωξη από ομοσπονδιακό σώμα ενόρκων, αλλά η δίωξη σταμάτησε αφού ο Τραμπ τού απένειμε χάρη κατά τις τελευταίες ώρες της πρώτης του θητείας στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: skai.gr

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