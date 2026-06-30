Άγνωστοι δολοφόνησαν δύο Φρουρούς της Επανάστασης, και τραυμάτισαν δύο ακόμη, στο δυτικό Ιράν στην πόλη Παβέχ αναφέρει το πρακτορείο IRNA.

«Κατά τη διάρκεια μιας δειλής και τρομοκρατικής ενέργειας στην πόλη Παβέχ, 2 τοπικά μέλη του IRGC μαρτύρησαν και 2 άλλα τραυματίστηκαν» ανακοίνωσε το γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του IRGC της επαρχίας Κερμανσάχ.

Οι δράστες άνοιξαν πυρ έξω από το σπίτι των μελών των Φρουρών και οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων, ανέφεραν κρατικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με το IRNA, «αυτή η δειλή ενέργεια συνέβη μετά από τρομοκρατική επίθεση σε ένα σπίτι το βράδυ της Δευτέρας 28 Ιουλίου. Οι ακριβείς λεπτομέρειες αυτού του περιστατικού και τα μέτρα για τον εντοπισμό των δραστών διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές».

Πηγή: skai.gr

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