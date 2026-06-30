Άνιση μάχη με τον χρόνο δίνουν ακούραστα από την περασμένη Τετάρτη τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα, με την ελπίδα εύρεσης επιζώντων να παραμένει ζωντανή αλλά να λιγοστεύει όσο περνούν οι ώρες. Οι δύο φονικοί σεισμοί, μέχρι στιγμής, έχουν αφήσει πίσω τους περισσότερους από 1.700 νεκρούς, 5.000 τραυματίες και σχεδόν 16.000 άστεγους, ενώ περισσότεροι από 46.000 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

Με ολόκληρες γειτονιές να έχουν μετατραπεί σε σωρούς από μπετόν, συντρίμμια και σκόνη οι αρχές εκτιμούν ότι πολλοί άνθρωποι παραμένουν ακόμη παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια, ενώ ο ΟΗΕ προετοιμάζεται για ένα εφιαλτικό ενδεχόμενο: ο τελικός τραγικός απολογισμός να φτάσει έως και τους 10.000 νεκρούς.

Σε τηλεοπτικό μήνυμά του, ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης της χώρας, Χόρχε Ροντρίγκεζ ανακοίνωσε ότι με βάση τον τελευταίο επίσημο απολογισμό, οι νεκροί ανέρχονται σε 1.719, ενώ 5.034 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, 46.576 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι. Ο αριθμός αυτός έχει μειωθεί ελαφρώς τις τελευταίες ώρες, καθώς το πρωί ανερχόταν σε 46.628. Οι άνθρωποι που έχουν εντοπιστεί έχουν αυξηθεί από 15.097 σε 15.276. Σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα επιτρέπει στους πολίτες να κοινοποιούν στοιχεία και την τελευταία γνωστή τοποθεσία των οικείων τους, ώστε να ενισχυθούν οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε όλη τη χώρα.

Φόβοι για πολύ βαρύτερο απολογισμό

Ο συντονιστής ανθρωπιστικής βοήθειας των Ηνωμένων Εθνών για τη Βενεζουέλα, Τζανλούκα Ραμπόλα Ντελ Τίνταρο, προειδοποίησε ωστόσο ότι ο αριθμός των θυμάτων «αναπόφευκτα και δυστυχώς θα συνεχίσει να αυξάνεται». Αναφερόμενος στον προηγούμενο απολογισμό των 1.450 νεκρών, είπε ότι ο ΟΗΕ εργάζεται με βάση το σενάριο πως θα χρειαστούν 10.000 σάκοι μεταφοράς σορών.

«Ελπίζω πραγματικά ο αριθμός να είναι μικρότερος από αυτόν», ανέφερε ο αξιωματούχος του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ηγείται της μεγάλης κλίμακας ανθρωπιστικής επιχείρησης στη χώρα. Τουλάχιστον 2.500 κατασκευές έχουν πληγεί από την καταστροφή, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν καταρρεύσει.

Η κατάσταση εκφράζονται φόβοι ότι θα επιδεινωθεί σημαντικά τις επόμενες ώρες, καθώς, σύμφωνα με τον Τίνταρο, ένα «τροπικό κύμα» αναμένεται να φτάσει πάνω από τη Βενεζουέλα και να φέρει ισχυρές βροχοπτώσεις. Οι βροχές ενδέχεται να δυσκολέψουν ακόμη περισσότερο όσους έχουν εκτοπιστεί από τους σεισμούς, αλλά και τις επιχειρήσεις στα χαλάσματα.

Νοσοκομεία εκτός λειτουργίας, τεράστιες ελλείψεις

Τα νοσοκομεία στη Βενεζουέλα, εν τω μεταξύ, έχουν κατακλυστεί από ασθενείς μετά τους δίδυμους σεισμούς. Ο δρ Αντρές Κορτίς, εθελοντής της βρετανικής φιλανθρωπικής οργάνωσης Healing Venezuela, δήλωσε στο CNN ότι οκτώ νοσοκομεία μέσα ή κοντά στην πρωτεύουσα Καράκας αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω δομικών ζημιών.

Οι ασθενείς, σύμφωνα με τον Κορτίς, μεταφέρθηκαν σε άλλες κλινικές που εξακολουθούν να λειτουργούν. Ωστόσο, οι ανάγκες είναι άμεσες και πιεστικές. Τα νοσοκομεία χρειάζονται επειγόντως απολυμαντικά διαλύματα, μεταξύ των οποίων χλωρίνη, ενώ το προσωπικό δυσκολεύεται να εξασφαλίσει προϊόντα για την απολύμανση των δαπέδων.

Όπως είπε, οι υγειονομικοί ζητούν «χλωρίνη, απορρυπαντικό και υλικά για την αποστείρωση και τον καθαρισμό των χώρων».

Μάχη στα συντρίμμια δίνουν χιλιάδες διασώστες

Την ίδια στιγμή, στο πεδίο επιχειρούν δεκάδες χιλιάδες μέλη των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Παρά τις επικρίσεις πολιτών για έλλειψη ανθρωπιστικής στήριξης και ανεπαρκή αντίδραση της κυβέρνησης, η ασκούσα χρέη προέδρου, Ντέλσι Ροντρίγκες, δήλωσε ότι περισσότεροι από 25.000 πυροσβέστες, διασώστες, αστυνομικοί και στρατιώτες συνδράμουν τους πληγέντες.

Η Ροντρίγκες ευχαρίστησε επίσης, με ανάρτησή της στο X, για τη διεθνή υποστήριξη που έχει φτάσει στη Βενεζουέλα τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν 30 χώρες, με 3.681 διασώστες, 27 οχήματα και 118 σκύλους, ενώ έχουν διατεθεί 1.086 τόνοι προμηθειών.

Διάσωση μετά από 106 ώρες

Μέσα στην καταστροφή, οι διασώστες εξακολουθούν να ανασύρουν ζωντανούς από τα ερείπια. Η Ντέλσι Ροντρίγκες δημοσίευσε βίντεο με τη διάσωση του Άαρον Λεβί Καντίγιο, ο οποίος μεταφέρθηκε με φορείο αφού παρέμεινε παγιδευμένος για 106 ώρες.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Καντίγιο απεγκλωβίστηκε έπειτα από επιχείρηση διάσωσης διάρκειας 43 ωρών. Η Ροντρίγκες ευχαρίστησε την Πολιτική Προστασία και «όλες τις διεθνείς ομάδες που συμμετείχαν».

Λίγο αργότερα, η ασκούσα χρέη προέδρου δημοσίευσε ακόμη ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται να μιλά με Βενεζουελάνους. Όπως είπε, επισκέφθηκε την Τεχνική Βιομηχανική Σχολή Carlos Fiol στην Κατία λα Μαρ, η οποία «λειτουργεί ως μεταβατικός καταυλισμός για την παροχή ολοκληρωμένης φροντίδας σε όσους έχασαν τα σπίτια τους στους σεισμούς». «Δεν είστε μόνοι», πρόσθεσε.

Οργισμένοι οι Βενεζουελάνοι

Η ανείπωτη τραγωδία έχει προκαλέσει ωστόσο κύματα οργής στη Βενεζουέλα κατά της κυβέρνησης. Στη Λα Γκουάιρα, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τον διπλό σεισμό της περασμένης Τετάρτης, οι κάτοικοι εμφανίζονται εξοργισμένοι. Η ανταποκρίτρια Μάρθα Κέλνερ, μεταδίδοντας μπροστά από τα ερείπια ενός κτιρίου, έδειξε δύο πολυκατοικίες, ύψους 15 ορόφων, για να αποτυπώσει την κλίμακα της καταστροφής. «Όλος αυτός ο τεράστιος χώρος ήταν πολυκατοικίες», ανέφερε.

Τις τελευταίες ημέρες, η Κέλνερ και η ομάδα της έγιναν μάρτυρες της διάσωσης ενός 11χρονου αγοριού, το οποίο ανασύρθηκε ζωντανό από τα συντρίμμια. Σήμερα, όπως μετέδωσε, η προσπάθεια διάσωσης στο σημείο όπου βρίσκεται διεξάγεται κυρίως από κατοίκους.

«Είναι όλοι εξοργισμένοι», ανέφερε, σημειώνοντας ότι οι κάτοικοι θεωρούν πως η κυβέρνηση τους έχει «εγκαταλείψει» τα τελευταία χρόνια. Η οργή τους επικεντρώνεται κυρίως στην έλλειψη εργαλείων, την απουσία ηλεκτροδότησης και την έλλειψη ταχύτητας και επείγουσας κινητοποίησης για την παροχή βοήθειας στα θύματα των σεισμών.

Πάνω από 609 μετασεισμοί

Ο κίνδυνος επιδείνωσης της κατάστασης αυξάνεται και λόγω των αλλεπάλληλων μετασεισμών. Χθες, νέος σεισμός 4,6 βαθμών ταρακούνησε το Καράκας και τη Λα Γκουάιρα.

«Τον καταλάβαμε όλοι. Επικράτησε πανικός», σχολίασε ο Φερνάν Ερνάντες, 57 ετών, που έχασε στους δίδυμους σεισμούς τον αδελφό του, Χοσέ Ρενέ Ερνάντες.

«Δεν λάβαμε αναφορές για επιπλέον ζημιές από κανένα τομέα της επικράτειας», καθησύχασε ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Ροντρίγκεζ, που έκανε λόγο για «609 μετασεισμούς» μετά την τραγωδία της 24ης Ιουνίου.

Αν και στις μεγάλες φυσικές καταστροφές γενικά θεωρείται πως επιζώντες δύσκολα εντοπίζονται αφού περάσουν 72 ώρες, στη Βενεζουέλα η ελπίδα παραμένει ζωντανή παρά την απελπισία και την απογοήτευση έναντι των αρχών που χαρακτηρίζονται από ανεπαρκείς ως υπερβολικά παθητικές στην περίπτωση του στρατού.

«Όλοι λένε πως δεν απομένει πια κανένας (ζωντανός), αλλά είμαστε ακόμα εδώ, περιμένουμε. Για να δούμε αν θα μπορέσουμε να βγάλουμε κάποιον», εξήγησε ο Εδουάρδο Καρδόσο, εργάτης γης που βοηθάει τους διασώστες στην Τουράκας, άλλη σεισμοπαθή κοινότητα, στα παράλια.

«Έχουμε βρει ανθρώπους ζωντανούς (...). Διατηρούμε ακόμη ελπίδες», δήλωνε προχθές Κυριακή η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκεζ, που δέχεται επικρίσεις από παντού.

Κατά τη διάρκεια των εφιαλτικών ωρών πριν από την άφιξη ξένων διασωστών, πολλοί πολίτες αναγκάζονταν να ψάχνουν στα συντρίμμια μόνοι τους, με γυμνά χέρια, ελλείψει μηχανημάτων έργου και ανύψωσης.

Τα πράγματα χειροτέρεψε η απαγόρευση των αρχών σε εθελοντές να πηγαίνουν στη Λα Γκουάιρα χωρίς έγγραφη άδεια.

Οι ζημιές εκτιμάται πως θα φτάσουν τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια, ή με άλλα λόγια το 6% του ΑΕΠ, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Αμερικανική στρατιωτική και ανθρωπιστική συνδρομή

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους παρόχους στρατιωτικής και ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Βενεζουέλα. Στην τελευταία της ενημέρωση, η Νότια Διοίκηση των ΗΠΑ (SOUTHCOM) ανακοίνωσε ότι έξι φορτηγά αεροσκάφη της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας ήταν προγραμματισμένο να φτάσουν σήμερα στη χώρα.

Τα αεροσκάφη μεταφέρουν Αμερικανούς πεζοναύτες με μηχανικό εξοπλισμό και δυνατότητες καθαρισμού νερού για τους πληγέντες. Το Contingency Response Element, μονάδα περίπου 100 αεροπόρων, μαζί με ομάδα αξιολόγησης αεροδρομίων, συνδράμουν την κυβέρνηση της Βενεζουέλας στην ασφαλή επέκταση της ροής εισερχόμενης και εξερχόμενης αεροπορικής κίνησης σε βασικά αεροδρόμια κοντά στο επίκεντρο της καταστροφής.

Σε μία από τις επιχειρήσεις της μονάδας, προσωπικό εκφόρτωσε ένα επείγον υπαίθριο νοσοκομείο στο διεθνές αεροδρόμιο Σιμόν Μπολίβαρ, βόρεια του Καράκας.

Το βαρύ πολιτικό πλαίσιο με τις ΗΠΑ

Η αμερικανική βοήθεια φτάνει σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο πολιτικό πλαίσιο. Τον Ιανουάριο, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα στη Βενεζουέλα και απομάκρυναν τον τότε ηγέτη της χώρας, Νικολάς Μαδούρο. Η δραματική κλιμάκωση ακολούθησε μήνες αυξανόμενης έντασης.

Τα ξημερώματα της 3ης Ιανουαρίου, εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές περιοχές της πρωτεύουσας Καράκας, ενώ αεροσκάφη πετούσαν χαμηλά πάνω από την πόλη. Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, δήλωσε τότε ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του είχαν «συλληφθεί».

Ο Μαδούρο και η Φλόρες αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορίες σε αμερικανικό δικαστήριο, τις οποίες αρνούνται όλες.

Πηγή: skai.gr

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