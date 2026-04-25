Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος ύποπτο για λαθρεμπόριο ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό Οκεανό στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, αυξάνοντας τον απολογισμό σε τουλάχιστον 182 νεκρούς από την στρατιωτική εκστρατεία κατά των ναρκωτικών.

Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση Southcom επιβεβαίωσε ότι το πλοίο ήταν αναμεμειγμένο σε επιχειρήσεις λαθρεμπορίου ναρκωτικών σε οδούς που είναι γνωστές γι' αυτό το σκοπό.

Η διοίκηση χαρακτήρισε το πλήγμα ως μέτρο έναντι σκάφους που εκμεταλλεύονταν τρομοκρατικές οργανώσεις, σύμφωνα με προηγούμενες ανακοινώσεις για τις επιθετικές επιχειρήσεις από τον Σεπτέμβριο.

Αμερικανικό πλήγμα εναντίον σκάφους ύποπτου ότι συμμετείχε σε λαθρεμπόριο ναρκωτικών στοίχισε χθες, Παρασκευή, τη ζωή σε δύο ανθρώπους στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις, αυξάνοντας σε τουλάχιστον 182 νεκρούς τον απολογισμό αυτής της επίμαχης στρατιωτικής εκστρατείας κατά των ναρκωτικών.

On April 24, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known… pic.twitter.com/FRHwqXsHm2 — U.S. Southern Command (@Southcom) April 25, 2026

«Ο στρατός πραγματοποίησε θανατηφόρο πλήγμα σε πλοίο που εκμεταλλεύονταν τρομοκρατικές οργανώσεις», ανακοίνωσε μέσω του X η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση που είναι αρμόδια για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (Southcom).

«Οι υπηρεσίες πληροφοριών επιβεβαίωσαν ότι το πλοίο κυκλοφορούσε σε οδούς γνωστές για λαθρεμπόριο ναρκωτικών στον Ανματολικό Ειρηνικό και ότι ήταν αναμιγμένο σε επιχειρήσεις λαθρεμπορίου ναρκωτικών», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας τους όρους που έχει χρησιμοποιήσει για να περιγράψει δεκάδες φονικές επιχειρήσεις από την αρχή της εκστρατείας τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Οι αμερικανικοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι έχουν αναλάβει την ευθύνη για τουλάχιστον επτά πλήγματα αυτού του τύπου τον Απρίλιο, αυξάνοντας σε τουλάχιστον 182 το συνολικό αριθμό των ανθρώπων που έχουν σκοτωθεί στη διάρκεια αυτών των επιχειρήσεων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Το Ρόιτερς κάνει λόγο για φόνους τουλάχιστον 170 ανθρώπων από το Σεπτέμβριο.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει παράσχει καμιά απόδειξη ότι τα σκάφη που στοχοθετούνται εμπλέκονται πράγματι σε λαθρεμπόρια.

Ειδικοί και αξιωματούχοι του ΟΗΕ καταγγέλλουν τα πλήγματα αυτά ως παράνομες εξωδικαστικές εκτελέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

