Οι προετοιμασίες στις ΗΠΑ έχουν ξεκινήσει για την άφιξη του Βασιλιά Καρόλου την επόμενη εβδομάδα, αλλά ορισμένες από αυτές παρέπεμπαν σε ...Αυστραλία, καθώς κατά λάθος τοποθετήθηκαν αυστραλιανές σημαίες αντί για βρετανικές, μεταδίδει το Sky News.

After a short lunch break (and geography lesson) DC public work crews have decide to replace the Australian flags with the British flag around the White House. https://t.co/9P2T1yKQri pic.twitter.com/Agkd0SW3X4 April 24, 2026

Η Περιφέρεια της Κολούμπια τοποθέτησε 15 αυστραλιανές σημαίες κοντά στον Λευκό Οίκο ενόψει της επίσημης επίσκεψης του Βασιλιά, αλλά το λάθος διορθώθηκε γρήγορα, δήλωσε αξιωματούχος του Υπουργείου Μεταφορών της Ουάσινγκτον.

Οι αυστραλιανές σημαίες οι οποίες συμπεριλαμβανόταν στις περισσότερες από τις 230 σημαίες που είχαν τοποθετηθεί για να καλωσορίσουν τον Βασιλιά, αντικαταστάθηκαν από βρετανικές σημαίες, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η επίσημη επίσκεψη του Καρόλου, για να σηματοδοτήσει την 250ή επέτειο της Διακήρυξης Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ από τη βρετανική κυριαρχία, θεωρείται ευρέως ως το πιο υψηλού προφίλ ταξίδι της βασιλείας του μέχρι στιγμής, ενώ νωρίτερα έχει επισκεφθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες 19 φορές, ως Πρίγκιπας της Ουαλίας.

