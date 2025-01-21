Γενικοί εισαγγελείς από 18 πολιτείες μήνυσαν τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, την Τρίτη για το εκτελεστικό διάταγμα που καταργεί την αυτόματη απόκτηση της υπηκοότητας στα παιδιά των παράτυπων μεταναστών τα οποία γεννιούνται στις ΗΠΑ.

Στην καταγγελία, που κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο της Μασαχουσέτης, προστέθηκαν οι πόλεις του Σαν Φρανσίσκο και της Ουάσιγκτον.

Οι πολιτείες θεωρούν την προσπάθεια του Τραμπ να περιορίσει την ιδιότητα του πολίτη ως «εξαιρετική και ακραία», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας του Νιου Τζέρσεϊ Μάθιου Τζ. Πλάτκιν, ο οποίος ηγήθηκε της νομικής προσπάθειας μαζί με τους γενικούς εισαγγελείς από την Καλιφόρνια και τη Μασαχουσέτη. «Οι πρόεδροι είναι ισχυροί, αλλά δεν είναι βασιλιάς. Δεν μπορεί να ξαναγράψει το Σύνταγμα με μια κίνηση της πένας».

Η μήνυση αναφέρει ότι το εκτελεστικό διάταγμα Τραμπ που υπογράφηκε τη Δευτέρα παραβιάζει την 14η Τροποποίηση του Συντάγματος, η οποία παρέχει συνταγματικό δικαίωμα ιθαγένειας σε όλα τα παιδιά που γεννήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Παρά τις ευρείες εξουσίες ενός Προέδρου να καθορίζει τη μεταναστευτική πολιτική, ωστόσο, το διάταγμα αφαίρεσης της ιθαγένειας είναι πολύ έξω από τα νομικά όρια της εξουσίας του Προέδρου», αναφέρει η αγωγή.

Η υπόθεση ενδεχομένως να αποτελέσει την πρώτη μεγάλη αναμέτρηση του Ανωτάτου Δικαστηρίου απέναντι στην ατζέντα της δεύτερης θητείας του Τραμπ. Οι πολιτείες κατέθεσαν τη μήνυση σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Μασαχουσέτης, που σημαίνει ότι η όποια έφεση κατά της απόφασης θα υποβληθεί μέσω του Πρώτου Περιφερειακού Εφετείου των ΗΠΑ, όπου όλοι οι δικαστές είναι διορισμένοι από τους Δημοκρατικούς.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έχει υποστηρίξει την ιθαγένεια των δικαιωμάτων της γέννησης στο παρελθόν και υπάρχει επίσης ομοσπονδιακός νόμος που ψηφίστηκε από το Κογκρέσο, που προηγείται της επικύρωσης της 14ης Τροποποίησης το 1868, ο οποίος ορίζει ότι τα παιδιά που γεννιούνται σε αμερικανικό έδαφος έχουν δικαίωμα στην ιθαγένεια.

«Ο πρόεδρος έχει το δικαίωμα να παρουσιάσει μια πολιτική ατζέντα που κρίνει σκόπιμη», δήλωσε στο CNN ο Δημοκρατικός Γενικός Εισαγγελέας του Νιου Τζέρσεϊ Μάθιου Πλάτκιν, ο οποίος είναι από τους επικεφαλής της νέας αγωγής.



Πηγή: skai.gr

