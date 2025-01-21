Επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα για την κατασκευή υποδομής τεχνητής νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες συνολικού ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων πρόκειται να ανακοινώσει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανέφερε την Τρίτη το CBS News.

Η OpenAI, η SoftBank 9984.T και η Oracle ORCL.N σχεδιάζουν μια κοινοπραξία με την ονομασία Stargate, προσθέτει η έκθεση. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της SoftBank Masayoshi Son, ο Sam Altman του OpenAI και ο Larry Ellison της Oracle θα επισκεφθούν τον Λευκό Οίκο αργότερα την Τρίτη.

Σύμφωνα με το CBS News στελέχη των εταιρειών σχεδιάζουν να δεσμεύσουν αρχικά 100 δισεκατομμύρια δολάρια και να διαθέσουν έως και 500 δισεκατομμύρια δολάρια στο Stargate τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Το Stargate θα ξεκινήσει με ένα κέντρο δεδομένων στο Τέξας, ανέφεραν πηγές, και τελικά θα επεκταθεί σε άλλες πολιτείες. Στο εγχείρημα αναμένεται να συμμετάσχουν και άλλοι επενδυτές, αλλά δεν είναι σαφές ποιοι.

