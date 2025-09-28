Οι ψηφοφόροι και οι αξιωματούχοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από την πρεσβεία της Μολδαβίας στο κέντρο των Βρυξελλών την Κυριακή, έπειτα από αναφορές για βόμβα στο κτίριο, που αποδείχθηκαν ψευδείς.

Όπως αναφέρει το Politico, η πρεσβεία εκκενώθηκε έπειτα από συναγερμό, όμως οι έρευνες της αστυνομίας δεν εντόπισαν καμία απειλή.

Χιλιάδες Μολδαβοί που ζουν στη βελγική πρωτεύουσα ψήφιζαν όλη την ημέρα σε εκλογικό τμήμα που είχε στηθεί στην πρεσβεία.

«Αυτές είναι οι ίδιες τακτικές για τις οποίες έχουμε προειδοποιήσει, καταστολή της ψήφου», δήλωσε ένας από τους αξιωματούχους μετά την εκκένωση.

Η ψηφοφορία συνεχίστηκε στην πρεσβεία αφότου οι αρχές έδωσαν το πράσινο φως.

Η φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση της προέδρου της Μολδαβίας, Μάια Σάντου, έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι η Ρωσία επιχειρεί να επηρεάσει τις βουλευτικές εκλογές και να εκτροχιάσει τις προσπάθειες της χώρας να ενταχθεί στην ΕΕ. Το κυβερνών Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης έχει δηλώσει ότι ελπίζει να οδηγήσει τη χώρα στην ΕΕ έως το 2030.

Τον περασμένο μήνα, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας της Μολδαβίας, Στανισλάβ Σεκριέρου, είχε προειδοποιήσει ότι η Μόσχα θα προσπαθήσει να εκφοβίσει τους ψηφοφόρους της διασποράς, οι περισσότεροι εκ των οποίων θέλουν να δουν τη χώρα τους μέλος της ΕΕ.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.