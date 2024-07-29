Ο εθνικός αερομεταφορέας της Ιορδανίας, η Royal Jordanian, ανέστειλε τις πτήσεις προς τη Βηρυτό σήμερα και αύριο, Τρίτη, όπως μετέδωσε η ιορδανική δημόσια τηλεόραση, η οποία επικαλείται ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρίας.

Η εταιρία ανέφερε πως συνεχίζεται η αξιολόγηση όσον αφορά τις πτήσεις που έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη.

Οι πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο της Βηρυτού ακυρώθηκαν ή σημείωσαν καθυστερήσεις σήμερα καθώς κλιμακώνονται οι εντάσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και την ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ έπειτα από πλήγμα στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψώματα Γκολάν που είχε αποτέλεσμα τον θάνατο 12 παιδιών και εφήβων.

Πηγή: skai.gr

