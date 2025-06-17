Γερμανία: Η πλειοψηφία θέλει τηλεφώνημα Μερτς-Πούτιν

Τα αποτελέσματα πρόσφατης δημοσκόπησης καταδεικνύουν ότι η «πλειονότητα των Γερμανών» διατηρεί **έντονη δυσπιστία** απέναντι στις πραγματικές προθέσεις του Κρεμλίνου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Παράλληλα, όμως, αρκετοί θεωρούν πως μια απευθείας επικοινωνία μεταξύ κορυφαίων ηγετών θα μπορούσε να προσφέρει πρόσφορο έδαφος για διαπραγματεύσεις.

Αντιλήψεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Σύμφωνα με τα ευρήματα του ινστιτούτου Forsa για το περιοδικό Stern, οι εκτιμήσεις των Γερμανών πολιτών για τη στάση του Βλαντίμιρ Πούτιν παραμένουν αμετάβλητες τα τελευταία χρόνια. Μόλις το 22% πιστεύει ότι ο Ρώσος πρόεδρος επιδιώκει την ειρήνη μέσω διαπραγματεύσεων, ενώ το 73% θεωρεί ότι στοιχηματίζει αποκλειστικά σε στρατιωτική επικράτηση στην Ουκρανία.

Παρά αυτήν τη δυσπιστία, ένας στους δύο Γερμανούς (56%) εκτιμά ότι ένα τηλεφώνημα μεταξύ του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς και του Βλαντιμίρ Πούτιν θα είχε αξία, με στόχο την αναζήτηση τρόπων λήξης του πολέμου. Από την άλλη πλευρά, το 42% δεν διακρίνει νόημα σε μια τέτοια επικοινωνία στο άμεσο μέλλον.

Εσωκομματικές Αναταράξεις στο SPD

Οι διαφορετικές αντιλήψεις στο γερμανικό πολιτικό σκηνικό είναι φανερές. Ενώ οι ψηφοφόροι των Χριστιανοδημοκρατών και των Πρασίνων παραμένουν επιφυλακτικοί, η πλειοψηφία των υποστηρικτών των Σοσιαλδημοκρατών, της Αριστεράς και της Εναλλακτικής για τη Γερμανία, θεωρούν χρήσιμη μια απευθείας επαφή Μερτς-Πούτιν.

Σημαντικές έχουν πυροδοτηθεί εντός του SPD με αφορμή πρόσφατο "μανιφέστο" υπέρ της προσέγγισης με τη Ρωσία και την προώθηση αφοπλιστικών πρωτοβουλιών από την αριστερή πτέρυγα του κόμματος. Το κείμενο αυτό αντιμετωπίστηκε ως σαφής αμφισβήτηση τόσο της κομματικής ηγεσίας όσο και της διακρατικής πολιτικής της Γερμανίας, ειδικά σε σχέση με τη στάση έναντι του ΝΑΤΟ και τις αμυντικές δαπάνες. Υπενθυμίζεται ότι στις τάξεις του ΝΑΤΟ διεξάγεται διάλογος για ενδεχόμενη αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, που αναμένεται να επικυρωθεί στη σύνοδο κορυφής στα τέλη Ιουνίου.

Το ίδιο διάστημα θα λάβει χώρα και το κομματικό συνέδριο των Σοσιαλδημοκρατών, όπου εκτιμάται πως οι συζητήσεις για τον μελλοντικό προσανατολισμό του κόμματος και τις διεθνείς σχέσεις θα είναι έντονες και καθοριστικές.

Πηγές: Stern, dpa

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.