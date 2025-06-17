Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το Ισραήλ ανακοίνωσε τον απολογισμό των επιθέσεων στο δυτικό Ιράν - Έπληξε δεκάδες εκτοξευτές πυραύλων (Δείτε βίντεο)

Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ ολοκλήρωσε μια σειρά επιδρομών στο Ιράν - Επλήγησαν διάφορες τοποθεσίες και δεκάδες εκτοξευτές πυραύλων εδάφους-εδάφους

IAF

Το Ισραήλ ανακοίνωσε τον απολογισμό της πρωινής αεροπορικής επιδρομής στο Ιράν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ανατέλλων Λέων».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ, (IAF) ολοκλήρωσε μια σειρά επιδρομών στο δυτικό Ιράν.

Στο πλαίσιο των επιθέσεων, επλήγησαν διάφορες τοποθεσίες και δεκάδες εκτοξευτές πυραύλων εδάφους-εδάφους.

Επιπλέον, από το πρωί, η IAF πραγματοποίησε πλήγματα βάσει πληροφοριών σε θέσεις εκτόξευσης πυραύλων εδάφους-αέρος και ραντάρ στο δυτικό Ιράν.

Η IAF ανέφερε ότι συνεχίζει να επιχειρεί στον ιρανικό εναέριο χώρο προκειμένου να εντοπίσει και να εξουδετερώσει εκτοξευτές που στοχεύουν το Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ιράν Ισραήλ Κρίση στη Μέση Ανατολή
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark