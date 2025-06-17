Το Ισραήλ ανακοίνωσε τον απολογισμό της πρωινής αεροπορικής επιδρομής στο Ιράν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ανατέλλων Λέων».

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ, (IAF) ολοκλήρωσε μια σειρά επιδρομών στο δυτικό Ιράν.

Στο πλαίσιο των επιθέσεων, επλήγησαν διάφορες τοποθεσίες και δεκάδες εκτοξευτές πυραύλων εδάφους-εδάφους.

Επιπλέον, από το πρωί, η IAF πραγματοποίησε πλήγματα βάσει πληροφοριών σε θέσεις εκτόξευσης πυραύλων εδάφους-αέρος και ραντάρ στο δυτικό Ιράν.

Η IAF ανέφερε ότι συνεχίζει να επιχειρεί στον ιρανικό εναέριο χώρο προκειμένου να εντοπίσει και να εξουδετερώσει εκτοξευτές που στοχεύουν το Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

