Οι 7 στους 10 Γάλλους πιστεύουν ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας τους δεν είναι ασφαλές από οικονομική άποψη, σύμφωνα με δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού BFM.

Ταυτόχρονα οι 6 στους 10 δηλώνουν αντίθετοι στην αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση, ενώ το 67% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ της αύξησης της φορολογίας για τους πλέον εύπορους. Επίσης το 86% απορρίπτει την ιδέα της μείωσης των συντάξεων ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στους ήδη συνταξιούχους ανέρχεται στα 95%.

Σε ό,τι αφορά την εμπιστοσύνη προς τα πολιτικά πρόσωπα της χώρας κανένα δεν συγκεντρώνει την πλειοψηφία των ερωτηθέντων. Οι πλέον δημοφιλείς πολιτικοί είναι, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, ο Ζορντάν Μπαρντελά με 33% και η Μαρίν Λεπέν με 32% από το ακροδεξιό κόμμα του Εθνικού Συναγερμού, ενώ την τρίτη θέση καταλαμβάνει με 30% ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ. Σε ό,τι αφορά τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν δηλώνει ότι τον εμπιστεύεται το 21% των ερωτηθέντων.

