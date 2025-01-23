Το βρετανικό ναυτικό ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι εντείνει τα μέτρα για την προστασία των υδάτων του από μυστικές ρωσικές επιχειρήσεις αφού εντόπισε ένα ρωσικό κατασκοπευτικό σκάφος στα ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου για δεύτερη φορά μέσα σε εβδομάδες.

Το ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο, που ονομάζεται Yantar, διέσχισε τη Μάγχη αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας (MoD). Καθώς έπλεε μέσω Μάγχης, το πλεύρισε η φρεγάτα HMS Somerset, είπε το υπουργείο.

Το Yantar είχε εισέλθει για πρώτη φορά στα βρετανικά ύδατα τον Νοέμβριο και «περιπλανήθηκε» σε κρίσιμες υποθαλάσσιες υποδομές, είπε, προσθέτοντας ότι αφού έλαβε προειδοποίηση από βρετανικό υποβρύχιο, έφυγε από το Ηνωμένο Βασίλειο για τη Μεσόγειο, αλλά έκτοτε επέστρεψε.

Το επεισόδιο έρχεται εν μέσω αυξημένων ανησυχιών για ρωσικές δολιοφθορές στα διεθνή ύδατα, καθώς εξελίσσεται ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία και καθώς εκτυλίσσεται μια σειράς άλλων επεισοδίων στη Βαλτική Θάλασσα.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας John Healey είπε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύει την προστασία των καλωδίων και άλλων υπεράκτιων υποδομών στη Βαλτική Θάλασσα, παρέχοντας θαλάσσια περιπολικά και αεροσκάφη επιτήρησης για να βοηθήσει τις προσπάθειες του ΝΑΤΟ.

«Το μήνυμά μου στον Πρόεδρο Πούτιν είναι σαφές. Γνωρίζουμε τι κάνετε και δεν θα αποφύγουμε τη σθεναρή δράση για να προστατεύσουμε τη Βρετανία», δήλωσε ο Healey την Τετάρτη.

Θα αναπτύξει ένα προηγμένο σύστημα AI, γνωστό ως Nordic Warden, για τον ίδιο σκοπό, είπε ο Healey. Την ανακοίνωση αυτή έκανε η βρετανική κυβέρνηση, μετά από τη ζημιά στο υποθαλάσσιο καλώδιο Estlink2 μεταξύ Εσθονίας και Φινλανδίας τον Δεκέμβριο.

«Μαζί με την Κοινή Εκστρατευτική Δύναμη μας και τους συμμάχους του ΝΑΤΟ, ενισχύουμε την απάντησή μας για να διασφαλίσουμε ότι τα ρωσικά πλοία και αεροσκάφη δεν μπορούν να επιχειρούν μυστικά κοντά στο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου ή του ΝΑΤΟ».

«Θα συνεχίσουμε να εντοπίζουμε την κακοήθη δραστηριότητα που κατευθύνει ο Πούτιν, καταστέλλοντας τον ρωσικό σκιώδη στόλο, για να αποτρέψουμε τη χρηματοδότηση της παράνομης εισβολής του στην Ουκρανία».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ αρνήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη διάρκεια ενημέρωσης με δημοσιογράφους την Πέμπτη. Ερωτηθείς σχετικά με τον ισχυρισμό ότι ο Yantar διέσχισε τη Μάγχη αυτή την εβδομάδα, ο Πεσκόφ είπε ότι «δεν ήταν πραγματικά εξοικειωμένος με το θέμα» χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Πηγή: skai.gr

