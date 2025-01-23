Λογαριασμός
Επίθεση με μαχαίρι έξω από σούπερ μάρκετ στο Λονδίνο - 4 τραυματίες

Ένας ύποπτος έχει συλληφθεί από τις αρχές

Επίθεση με μαχαίρι, με τέσσερις τραυματίες, σημειώθηκε έξω από σούπερ μάρκετ στο Λονδίνο.

«Αστυνομικοί βρίσκονται στη σκηνή με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου για να περιθάλψουν τέσσερις τραυματίες» ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της βρετανικής αστυνομίας.

«Ένας 54χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου τα τραύματά του κρίθηκαν μη απειλητικά για τη ζωή του».

«Ένας άνδρας συνελήφθη» πρόσθεσε ο Βρετανός αστυνομικός. 

