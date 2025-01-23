Επίθεση με μαχαίρι έξω από σούπερ μάρκετ στο Λονδίνο - 4 τραυματίες

Επίθεση με μαχαίρι, με τέσσερις τραυματίες, σημειώθηκε έξω από σούπερ μάρκετ στο Λονδίνο.

«Αστυνομικοί βρίσκονται στη σκηνή με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων του Λονδίνου για να περιθάλψουν τέσσερις τραυματίες» ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της βρετανικής αστυνομίας.

«Ένας 54χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου τα τραύματά του κρίθηκαν μη απειλητικά για τη ζωή του».

«Ένας άνδρας συνελήφθη» πρόσθεσε ο Βρετανός αστυνομικός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.