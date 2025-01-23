Σε αδιέξοδο φαίνεται να οδηγείται η απόφαση για την ανανέωση των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας αφού κορυφαίος Ούγγρος αξιωματούχος ζήτησε να διεξαχθεί «συζήτηση» για τα μέτρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας στο τέλος του μήνα για την ανανέωσή τους.

Οι πρεσβευτές της ΕΕ θα συναντηθούν τις επόμενες ημέρες για να δουν εάν μπορούν να προωθήσουν την ανανέωση των μέτρων κατά της Ρωσίας, η οποία απαιτεί την ομόφωνη υποστήριξη των 27 κρατών μελών του μπλοκ.

Η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ έχει δημιουργήσει μια «νέα κατάσταση», που σημαίνει ότι η ανανέωση των κυρώσεων δεν θα πρέπει να είναι «αυτόματη», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη ο υπουργός του υπουργικού συμβουλίου Γκέργκελι Γκούλιας.

Τα σχόλια απηχούν εκείνα του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος προκάλεσε την οργή των ομολόγων του στην ΕΕ στη διάρκεια συνόδου κορυφής τον περασμένο μήνα λέγοντας ότι ήθελε να περιμένει μέχρι την ορκωμοσία του Τραμπ πριν αποφασίσει εάν θα συμφωνήσει στην επέκταση των κυρώσεων. Η παρέμβαση της τελευταίας στιγμής θέτει σε κίνδυνο την παράταση των μέτρων.

Το θέμα παραμένει ανοιχτό καθώς οΓκιούλιας αρνήθηκε να απαντήσει σε επανειλημμένες ερωτήσεις για τις προθέσεις του Όρμπαν, εάν, δηλαδή, θα ασκούσε βέτο στην παράταση των μέτρων ή εάν θα έπρεπε να συγκληθεί έκτακτη σύνοδος κορυφής της ΕΕ για το θέμα.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα ζητήσει τον τερματισμό των ρωσικών κυρώσεων. Ένας από τους στενότερους συμμάχους της ΕΕ του Τραμπ, ο Όρμπαν υποστήριξε τη δέσμευση του προέδρου των ΗΠΑ να τερματίσει γρήγορα τον πόλεμο, υποστηρίζοντας ότι η νέα κυβέρνηση ήταν έτοιμη να διακόψει τη βοήθεια προς την Ουκρανία.

Αλλά οι δηλώσεις του Τραμπ την Τετάρτη, με τις οποίες απείλησε τη Ρωσία με περαιτέρω δασμούς και κυρώσεις εάν ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν συνάψει «συμφωνία» για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, καθιστά πιο περίπλοκη τη θέση του Όρμπαν.

«Ελπίζω ότι η κυβέρνηση της Ουγγαρίας διάβασε το μήνυμα του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών και μετά θα περάσουμε στις κυρώσεις», δήλωσε ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. «Έχουμε ένα άλλο πακέτο και, ναι, πρέπει να κλείσουμε τα κενά».

Αρκετοί διπλωμάτες δήλωσαν ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει εφεδρικό σχέδιο για την παράταση των κυρώσεων εάν ο Όρμπαν συνεχίσει να θέτει εμπόδια.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.