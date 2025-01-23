Οι τοπικές Αρχές ερευνούν τον «μυστηριώδη» θάνατο 17 ανθρώπων - στην πλειοψηφία τους παιδιά - στο ίδιο χωριό στις περιοχές Τζαμού (Jammu) και Κασμίρ ( Kashmir) στην Ινδία.

Σύμφωνα με το BBC, οι θάνατοι, συμπεριλαμβανομένων των 12 παιδιών, σημειώθηκαν στο απομακρυσμένο χωριό Μπάντχαλ (Badhal) στην περιοχή Τζαμού από τις 7 Δεκεμβρίου.

Τα θύματα αρχικά εμφάνισαν συμπτώματα παρόμοια με τροφική δηλητηρίαση αλλά ξαφνικά έχασαν τις αισθήσεις τους, δήλωσαν αξιωματούχοι υγείας.

Το χωριό έχει κηρυχθεί ζώνη περιορισμού, αλλά οι αξιωματούχοι είπαν ότι η ασθένεια δεν φαίνεται να είναι μολυσματική και δεν υπάρχει φόβος για επιδημία.

Ο Δρ AS Bhatia, επικεφαλής ενός τοπικού νοσοκομείου, είπε ότι οι πρώτοι πέντε ασθενείς - συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων παιδιών - που εισήχθησαν είχαν συμπτώματα παρόμοια με τροφική δηλητηρίαση, όπως έμετο και διάρροια. Άλλοι παραπονέθηκαν για πονόλαιμο και αναπνευστικά προβλήματα.

Όλοι τους έχαναν ξαφνικά τις αισθήσεις τους, πρόσθεσε.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση διέταξε έρευνα. Ειδική ομάδα έρευνας που συγκροτήθηκε από την τοπική διοίκηση, αποτελούμενη από αστυνομικούς, παθολόγους και άλλους ειδικούς, έχει ανακρίνει δεκάδες άτομα μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με τις πρώτες έρευνες, η κατανάλωση μολυσμένων τροφίμων και νερού μπορεί να είναι η αιτία. Ζητήθηκε από τους κατοίκους του χωριού να μην πίνουν νερό από τοπική πηγή, αφού ένα δείγμα έδειξε ότι περιείχε ίχνη φυτοφαρμάκων.

Οι θάνατοι σημειώθηκαν μεταξύ 7 Δεκεμβρίου και 19 Ιανουαρίου και τα θύματα ήταν μέλη τριών οικογενειών που είχαν συγγενικούς δεσμούς. Έξι από τα παιδιά που πέθαναν ήταν αδέρφια, με ηλικίες από 7 έως 15 ετών και τα σπίτια τους έχουν σφραγιστεί.

Αν και οι γιατροί έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο μόλυνσης, έχει δοθεί εντολή τα άτομα που προσδιορίζονται ως στενές επαφές των τριών οικογενειών να μεταφέρονται σε κρατικό νοσοκομείο, όπου θα παρακολουθείται η κατάστασή τους. Οι άλλοι κάτοικοι του Μπάντχαλ κλήθηκαν επίσης να καταναλώνουν μόνο τρόφιμα και νερό που παρέχονται από την τοπική διοίκηση.

«Όλα τα βρώσιμα υλικά στα μολυσμένα νοικοκυριά θα κατασχεθούν από τις Αρχές», αναφέρεται στην εντολή ενώ τουλάχιστον 10 άτομα έχουν εισαχθεί για θεραπεία σε νοσοκομεία.

Ο Δρ Shuja Quadri, επιδημιολόγος στο Κυβερνητικό Ιατρικό Κολλέγιο στο Ρατζούρι (Rajouri), είπε ότι η ασθένεια είναι εντοπισμένη και ότι έχουν αποκλείσει την πιθανότητα ιογενών, βακτηριακών, πρωτόζωων και ζωονοσογόνων λοιμώξεων.

Μεταξύ της δεύτερης ομάδας ασθενών που εισήχθησαν στις 12 Δεκεμβρίου, πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων ένα παιδί ενός έτους, έχουν αναρρώσει.

«Αυτή ήταν παράθυρο αισιοδοξίας για εμάς», είπε ο Δρ Bhatia.

Πηγή: skai.gr

