Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Ρεκόρ ζέστης τον Απρίλιο

Ρεκόρ ζέστης καταγράφηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τον Απρίλιο, με τη μέση μέγιστη θερμοκρασία να ανέρχεται σε 42,6 βαθμούς Κελσίου τον περασμένο μήνα, κάτι το πρωτοφανές τα τελευταία 20 χρόνια σε αυτήν την πετρελαϊκή χώρα του Κόλπου.

Η υψηλότερη μέση μέγιστη θερμοκρασία που είχε ποτέ καταγραφεί τον μήνα Απρίλιο ήταν 42,2 βαθμοί Κελσίου, το 2017, σύμφωνα με έναν υπολογισμό που βασίζεται σε δεδομένα που παρασχέθηκαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) από το Εθνικό Κέντρο Μετεωρολογίας, τα μητρώα του οποίου χρονολογούνται από το 2003.

Η χώρα γνωρίζει εδώ και λίγες ημέρες ένα ασυνήθιστο για την εποχή κύμα ζέστης, ωθώντας τις αρχές να εκδώσουν συστάσεις στον πληθυσμό, καλώντας τους πολίτες, μεταξύ άλλων, να πίνουν πολύ νερό και να αποφεύγουν τις δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους τις θερμότερες ώρες της ημέρας.

Αυτές οι συνθήκες εξηγούνται από θερμικές υφέσεις που προέρχονται από την έρημο και που «προκαλούν μια πολύ ζεστή μάζα αέρος, η οποία ονομάζεται Νότιος Άνεμος», εξήγησε ο Αχμέντ Χαμπίμπ, μετεωρολόγος του Εθνικού Κέντρου Μετεωρολογίας.

Ο υδράργυρος έφθασε στους 46,6 βαθμούς την 27η Απριλίου στο εμιράτο Φουτζάιρα, η δεύτερη υψηλότερη θερμοκρασία που έχει ποτέ σημειωθεί τον μήνα Απρίλιο στη χώρα, έπειτα από ένα ρεκόρ 46,9°C τον Απρίλιο του 2012.

Αντιθέτως, ο ίδιος μήνας τον περασμένο χρόνο σηματοδοτήθηκε από βροχοπτώσεις ρεκόρ. Αυτές οι βροχές, πρωτόγνωρες τα τελευταία 75 χρόνια, είχαν προκαλέσει τον θάνατο 4 ανθρώπων και είχαν παραλύσει την πόλη του Ντουμπάι για πολλές ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

