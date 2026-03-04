Influencers-ΗΑΕ: Πολεμικοί ρεπόρτερ ή κυβερνητικά φερέφωνα;

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Μετά τον θάνατο του Αγιατολάχ Χαμενεΐ και τις πυραυλικές επιθέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, Γερμανοί influencers στο Ντουμπάι ανέβασαν βίντεο που δείχνουν την κατάσταση συναγερμού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ακόμα και οι ανήσυχοι influencers στο Ντουμπάι υποστηρίζουν πως είναι «απολύτως ασφαλείς» και εμπιστεύονται τα ΗΑΕ. Πολλοί θεωρούν ότι οι δηλώσεις τους υπαγορεύονται από την κυβέρνηση.Ούτε 24 ώρες δεν είχαν περάσει από τον θάνατο του Αγιατολάχ Χαμενεΐ και με τις εκατέρωθεν πυραυλικές επιθέσεις Ισραήλ και Ιράν να μαίνονται, όταν η Bild δημοσίευε εκτενές άρθρο με τις αντιδράσεις πολλών Γερμανών influencers, που συγκεντρωμένοι στο Ντουμπάι ανεβάζουν βίντεο και φωτογραφίες από την κατάσταση συναγερμού που επικρατεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.



Η vlogger Ίνα Αόγκο δηλώνει πως «μόλις αναχαιτίστηκε μία βόμβα πάνω από το σπίτι μας, που δονήθηκε ολόκληρο. […] Αποφασίσαμε να μαζέψουμε τα πράγματά μας και να πάμε λίγο έξω από την πόλη». Η Χόφιτ Γκόλαν, μοντέλο και influencer, πανικοβάλλεται από τα ιρανικά βλήματα που διαγράφονται στον νυχτερινό ουρανό, μεταδίδοντας τους ιπτάμενους πυραύλους μέσω βίντεο στον λογαριασμό της. Η Γερμανίδα ηθοποιός – και επίσης influencer – Φιόνα Έρντμαν, η οποία ζει εδώ και εννέα χρόνια στο Ντουμπάι με την οικογένειά της, λέει πως «οι πόρτες του σπιτιού μας δονήθηκαν και τρέξαμε να οχυρωθούμε στην αποθήκη». Η οικογένεια αποφάσισε τελικά να εγκαταλείψει την πόλη και να διαφύγει προσωρινά στο γειτονικό Ομάν.

Και άλλοι influencers εγκατέλειψαν την πόλη. Το περίεργο, ωστόσο, είναι πως όλοι τους έσπευσαν παράλληλα να διακηρύξουν πως εάν δεν είχαν παιδιά, θα είχαν παραμείνει στο Ντουμπάι, ή πως παρ' ότι οι ίδιοι έφυγαν, η πόλη είναι ασφαλής.«Νιώθουμε απολύτως ασφαλείς εδώ»Δεδομένης της τεράστιας απήχησης που έχουν οι influencers του Ντουμπάι, μετρώντας εκατοντάδες χιλιάδες έως και εκατομμύρια ακολούθους, οι λογαριασμοί τους στα social media αποτελούν το πλέον εύκολα προσβάσιμο «παράθυρο» στα όσα εκτυλίσσονται στα ΗΑΕ – και όχι μόνο.Λόγω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή, όμως, η εικόνα του ασφαλούς και γεμάτου πολυτέλεια και χλιδή Ντουμπάι κλονίζεται. Και κάπως έτσι το «πολεμικό ρεπορτάζ» μετατρέπεται ουσιαστικά σε έναν πόλεμο για το κυρίαρχο αφήγημα.Πολλοί influencers δημοσιεύουν δηλώσεις που μοιάζουν λίγο-πολύ τυποποιημένες. «Νομίζω ότι το Ντουμπάι είναι αποδεδειγμένα το ασφαλέστερο μέρος στον κόσμο, γιατί παρά τις πυραυλικές επιθέσεις δεν πέθανε ούτε ένας άνθρωπος», παρατηρεί ένας influencer, άλλοι κάνουν λόγο για "fake news" από όσους ισχυρίζονται ότι η κατάσταση στην πόλη είναι επικίνδυνη. «Εμπιστεύομαι τη χώρα 100%», λέει η τηλεπερσόνα, τραγουδίστρια και influencer Κιμ Γκλος, «νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς και όλα είναι εντάξει».Η κυβέρνηση τους κρατά ενήμερους, στέλνει προειδοποιητικά μηνύματα και, όπως ισχυρίζονται οι ίδιοι οι influencers, "alles ist gut" («όλα καλά») – παρ' ότι μεταξύ άλλων αναγκάζονται βάσει οδηγιών τα βράδια να κοιμούνται με τα στρώματα στη μέση του δωματίου τους και να αποφεύγουν τα παράθυρα.Η «εμπιστοσύνη στο σύστημα» επισημαίνεται με τέτοια συχνότητα και τόσο παρόμοιο τρόπο, ώστε αποκομίζει κανείς την εντύπωση πως οι δηλώσεις στα social είναι ενδεχομένως υπαγορευμένες – είτε από την κυβέρνηση των ΗΑΕ είτε πάλι από την ανάγκη των ιδίων των influencers να προστατεύσουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο και τα προϊόντα και το lifestyle που προωθούν.Πρόστιμο έως 117.000 ευρώ για προσβολή της φήμης των ΗΑΕΈνα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο είναι το γεγονός ότι στα ΗΑΕ όποιος ασκήσει κριτική προς την κυβέρνηση και τις αρχές προφανώς τιμωρείται, όπως το ίδιο συμβαίνει και με όποιον κριθεί πως «βλάπτει τη φήμη, το κύρος ή την αξιοπρέπεια» των Εμιράτων – και δη με ποινές έως πέντε χρόνια φυλάκισης και πρόστιμο ύψους ακόμα και 117.000 ευρώ. Με ποινικές διώξεις απειλείται επίσης και η δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο από σημεία που έχουν δεχθεί επίθεση, καθ' ότι αυτά θεωρείται πως διασπείρουν «φήμες» και αναδημοσιεύουν πληροφορίες «από άγνωστες πηγές».Το Ντουμπάι αποκαλείται συχνά η «ασφαλέστερη πόλη στον κόσμο», όπως αποδεικνύεται άλλωστε και από τα δεκάδες βιντεάκια από influencers που αφήνουν σε κοινή θέα ένα ρολόι αξίας 15.000 ευρώ και κανένας δεν το κλέβει. Η εικόνα αυτή φαίνεται να διατηρείται ακόμh και τώρα, παρ' ότι η πόλη δέχεται πλήγματα και είναι σε κατάσταση συναγερμού. Όπως είπε μία κάτοικος στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), τις τελευταίες δύο ημέρες η κατάσταση έχει μάλιστα ηρεμήσει και «οι άνθρωποι μπαίνουν πάλι στην καθημερινότητά τους».Όσον αφορά την κριτική που ασκούν πολλοί – μεταξύ άλλων και στα σχόλια κάτω από αναρτήσεις των influencers στα social media – η Κιμ Γκλος είναι κατηγορηματική: «Πάντα νομίζουν ότι οι influencers παίρνουν οδηγίες από την κυβέρνηση. Αλλά όχι, πραγματικά απλώς νιώθουμε σχετικά ασφαλείς εδώ».Πηγές: SZ, tagesschau, FAZ, Bild, dpa

