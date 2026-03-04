Χέγκσεθ: Οι ΗΠΑ κερδίζουν στο Ιράν - Περισσότερες δυνάμεις φτάνουν στην περιοχή

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν στον πόλεμο εναντίον του Ιράν και ότι ο αμερικανικός στρατός μπορεί να πολεμήσει για όσο χρειαστεί.

«Η αεράμυνά μας και αυτή των συμμάχων μας έχουν μεγάλο περιθώριο αντοχής. Μπορούμε να αντέξουμε αυτή τη μάχη εύκολα για όσο χρειαστεί», είπε ο Χέγκσεθ.

«Περισσότερες δυνάμεις φτάνουν στην περιοχή», είπε, προσθέτοντας ότι οι ιρανικές δυνάμεις βρίσκονται σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση. «Είναι τελειωμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Χέγκσεθ είπε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αναμένεται να αποκτήσουν πλήρη έλεγχο του εναέριου χώρου του Ιράν μέσα στις επόμενες δύο ημέρες.

«Ελπίζω όλοι όσοι παρακολουθούν να κατανοούν τι σημαίνει ανεμπόδιστος εναέριος χώρος και πλήρης έλεγχος», δήλωσε.

«Σημαίνει ότι θα πετάμε όλη την ημέρα, όλη τη νύχτα, μέρα και νύχτα, εντοπίζοντας, στοχοποιώντας και εξουδετερώνοντας τους πυραύλους και την αμυντική βιομηχανική βάση του ιρανικού στρατού», ανέφερε.

Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η αμερικανική επίθεση κατά του Ιράν «επιταχύνεται», με περισσότερα βομβαρδιστικά αεροσκάφη να φθάνουν την Τετάρτη.

Επίσης, απέρριψε τις αναφορές ότι τα αποθέματα πυρομαχικών εξαντλούνται, λέγοντας ότι τα αμερικανικά επιθετικά αεροσκάφη θα χρησιμοποιούν βόμβες ακριβείας αλλά και μη κατευθυνόμενες βόμβες βάρους 500, 1.000 και 2.000 λιβρών, «από τις οποίες διαθέτουμε σχεδόν απεριόριστα αποθέματα».

Ο Χέγκσεθ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν χρειάζεται πλέον να χρησιμοποιούν όπλα που πλήττουν από απόσταση για να εξουδετερώνουν την ιρανική αεράμυνα και ότι πλέον θα πλήττουν ιρανικούς στόχους χρησιμοποιώντας πολύ φθηνότερες βόμβες καθοδηγούμενες με GPS και λέιζερ.

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας ανακοίνωσε, επίσης, ότι ι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποίησαν τορπίλη που εκτοξεύθηκε από υποβρύχιο για να βυθίσουν ιρανικό πολεμικό πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό. Πρόκειται για την πρώτη φορά που αμερικανικό υποβρύχιο χρησιμοποιείται για να εκτοξεύσει τορπίλη εναντίον εχθρικού πλοίου από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο ίδιος δήλωσε ότι ο επικεφαλής της μυστικής ιρανικής μονάδας που είχε σχεδιάσει τη δολοφονία του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) το 2024 σκοτώθηκε στα πλήγματα.

«Δεν νομίζω ότι το περιστατικό με την Τουρκία θα ενεργοποιήσει το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ», δήλωσε ο Χέγκσεθ, σχολιάζοντας προηγούμενη ανακοίνωση της Άγκυρας ότι το ΝΑΤΟ κατέρριψε πύραυλο από το Ιράν που κατευθυνόταν στο τουρκικό έδαφος.

Ερωτηθείς για τον βομβαρδισμό του σχολείου θηλέων στη Μινάμπ, για τον οποίο το Ιράν υποστηρίζει ότι έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 153 άνθρωποι, μεταξύ τους πολλά παιδιά, απάντησε ότι «το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι το διερευνούμε».

«Φυσικά δεν στοχεύουμε ποτέ πολιτικούς στόχους, αλλά εξετάζουμε το περιστατικό και το ερευνούμε».



Πηγή: skai.gr

