«Οποιαδήποτε απειλή κατά κράτους μέλους αποτελεί εξ ορισμού απειλή κατά της ΕΕ», δήλωσε σήμερα ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής για την Ευημερία και τη Βιομηχανική Στρατηγική Στεφάν Σεζουρνέ, απαντώντας στις εμπορικές απειλές του Αμερικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ισπανίας.

Ερωτηθείς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για το θέμα αυτό, ο Γάλλος Επίτροπος τόνισε πως το εμπόριο της ΕΕ αποτελεί αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Όταν απειλείται μια συγκεκριμένη χώρα, απειλείται η ΕΕ», τόνισε ο Σεζουρνέ, επισημαίνοντας ότι το ίδιο συνέβη όταν ο αμερικανός πρόεδρος απείλησε τη Γροιλανδία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ισπανίας, επειδή η Μαδρίτη αρνήθηκε να επιτρέψει στην Ουάσινγκτον να χρησιμοποιήσει δύο αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στην Ανδαλουσία στο πλαίσιο του πολέμου κατά του Ιράν.

Διαβάστε εδώ όλες τις ειδήσεις για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.