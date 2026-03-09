Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των σωστικών συνεργείων στην Ινδονησία, μετά από θανατηφόρα κατάρρευση τόνων απορριμμάτων στη μεγαλύτερη χωματερή της χώρας, κοντά στην πρωτεύουσα Τζακάρτα.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή στην εγκατάσταση ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων Μπανταργκέμπανγκ, στην πόλη Μπεκάσι της Δυτικής Ιάβας, όταν τεράστιος όγκος σκουπιδιών κατέρρευσε έπειτα από έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αρχικά οι αρχές ανακοίνωσαν ότι τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ωστόσο οι διασώστες εντόπισαν αργότερα ακόμη ένα θύμα, ανεβάζοντας τον απολογισμό των νεκρών σε πέντε. Παράλληλα συνεχίζονται οι έρευνες για αγνοούμενους.

Σύμφωνα με διασώστη που συμμετέχει στην επιχείρηση, συνολικά 13 άνθρωποι βρίσκονταν στο σημείο τη στιγμή της κατάρρευσης. «Τέσσερις διασώθηκαν, τέσσερις βρέθηκαν νεκροί και πέντε εξακολουθούν να αγνοούνται και αναζητούνται», δήλωσε ο διασώστης Μ. Ρίζκι.

Περισσότερα από 300 μέλη συνεργείων έρευνας και διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο, χρησιμοποιώντας βαριά μηχανήματα και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά για τον εντοπισμό πιθανών επιζώντων μέσα στους ασταθείς όγκους απορριμμάτων.

Σύμφωνα με τις αρχές, ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται δυο οδηγοί απορριμματοφόρων και δυο πωλητές από υπαίθριους πάγκους φαγητού, οι οποίοι εργάζονταν ή ξεκουράζονταν κοντά στον χώρο όταν σημειώθηκε η κατάρρευση.

Εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών προειδοποίησε ότι οι προβλέψεις για νέες βροχοπτώσεις τις επόμενες 2 ημέρες αυξάνουν τον κίνδυνο περαιτέρω μετακινήσεων των απορριμμάτων, καλώντας τα συνεργεία να τηρούν αυστηρά πρωτόκολλα ασφαλείας.

Η τραγωδία επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες για τη χωματερή Μπανταργκέμπανγκ, έναν κρίσιμο αλλά υπερφορτωμένο χώρο που δέχεται το μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών απορριμμάτων της ευρύτερης περιοχής της Τζακάρτας.

Η εγκατάσταση βρίσκεται εδώ και χρόνια στο επίκεντρο προειδοποιήσεων για υπερκορεσμό. Πέρυσι η κυβέρνηση ανακοίνωσε διετές σχέδιο επιτάχυνσης της μετατροπής απορριμμάτων σε ενέργεια, με στόχο τη μείωση της εξάρτησης από την ανοιχτή απόθεση σκουπιδιών και την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας από τα απορρίμματα.

