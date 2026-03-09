Η Κίνα δήλωσε τη Δευτέρα ότι αντιτίθεται σε οποιαδήποτε στοχοποίηση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, μετά τις απειλές του ισραηλινού στρατού και του Ντόναλντ Τραμπ κατά του διαδόχου του δολοφονημένου πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ.



«Η Κίνα αντιτίθεται στην παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών με οποιοδήποτε πρόσχημα και η κυριαρχία, ασφάλεια και εδαφική ακεραιότητα του Ιράν θα πρέπει να γίνονται σεβαστές», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Γκουό Τζιακούν, σε συνέντευξη Τύπου.



Το Πεκίνο δηλώνει ότι η κίνηση για τον ορισμό ενός νέου ηγέτη «είναι μια απόφαση της ιρανικής πλευράς βάσει του συντάγματός της».

Πηγή: skai.gr

