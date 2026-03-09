Μια συναγωγή υπέστη ζημιές από έκρηξη που σημειώθηκε τη νύχτα στη Λιέγη, στο ανατολικό Βέλγιο, αναφέρει η αστυνομία, προσθέτοντας ότι διερευνά τα αίτια της έκρηξης.
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, παρά «μόνο υλικές ζημιές», αναφέρει σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος της αστυνομίας στην πόλη της Λιέγης.
Η βελγική αστυνομία έχει αποκλείσει τον χώρο γύρω από τη συναγωγή προκειμένου να διεξαγάγει έρευνα.
Η συναγωγή κατασκευάστηκε το 1899 και λειτουργεί και ως μουσείο στο οποίο εκτίθενται διάφορα αντικείμενα της εβραϊκής κοινότητας της Λιέγης, σύμφωνα με τον ιστότοπό της.
