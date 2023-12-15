Για «απερίγραπτη τραγωδία» που βυθίζει «όλο το κράτος του Ισραήλ στο πένθος», έκανε λόγο απόψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, αφού έγινε γνωστό ότι τρεις όμηροι σκοτώθηκαν κατά λάθος από τον στρατό, κατά τη διάρκεια μάχης με ενόπλους της Χαμάς στη Γάζα.

Τα θύματα είναι ο Γιοτάμ Χαΐμ, ένας ντράμερ χέβι μέταλ συγκροτήματος, 28 ετών, ο Σάμερ αλ Ταλάλκα, βεδουίνος, 25 ετών και ο Αλόν Λούλου Σάμριζ, 26 ετών. Οι δύο πρώτοι είχαν απαχθεί από το κιμπούτς Νιρ Αμ και ο τρίτος από το κιμπούτς Κφαρ Αζά στις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε ο στρατός.

Ο ισραηλινός στρατός εξέφρασε «τα βαθύτατα συλλυπητήριά του» στις οικογένειές τους, επισημαίνοντας ότι αποστολή του ήταν ο εντοπισμός των αγνοουμένων και η επιστροφή των ομήρων στα σπίτια τους.

Από την Ουάσινγκτον, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι χαρακτήρισε «τραγικό λάθος» τον θάνατο των τριών ομήρων που χτυπήθηκαν από φίλια πυρά.

«Δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να εξαχθούν γενικά συμπεράσματα από αυτό το συμβάν», πρόσθεσε.

Με τους τρεις σημερινούς θανάτους έφτασαν τους 22 οι όμηροι των οποίων έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος. Από τους περίπου 250 ανθρώπους που απήχθησαν από τη Χαμάς και μεταφέρθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας οι 110 απελευθερώθηκαν και άλλοι 129 παραμένουν αιχμάλωτοι, αλλά δεν υπάρχουν πληροφορίες για την τύχη τους.

Οικογένειες ομήρων ζητούν να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός ώστε να απελευθερωθούν οι δικοί τους άνθρωποι, καθώς φοβούνται ότι θα εκτελεστούν από τους απαγωγείς τους ή θα σκοτωθούν στις μάχες. Την περασμένη εβδομάδα ο ισραηλινός στρατός παραδέχτηκε ότι σε μια αποτυχημένη επιχείρηση για την απελευθέρωση ομήρων τραυματίστηκαν σοβαρά δύο στρατιώτες. Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι ένας όμηρος, ο Σαχάρ Μπαρούς, 25 ετών, σκοτώθηκε σε αυτήν την επιχείρηση και δημοσιοποίησε φωτογραφίες της σορού του. Η οικογένειά του επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο πράγματι για τον νεαρό άνδρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

