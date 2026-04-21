«Τα διεθνή ύδατα δεν αποτελούν καταφύγιο». Οι αμερικανικές δυνάμεις επιβιβάστηκαν σε ένα δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις στον Ινδο-Ειρηνικό χωρίς απρόοπτα, ανακοίνωσε την Τρίτη στα κοινωνικά μέσα το Πεντάγωνο, δημοσιεύοντας βίντεο και στέλνοντας μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

Overnight, U.S. forces conducted a right-of-visit, maritime interdiction and boarding of the stateless sanctioned M/T Tifani without incident in the INDOPACOM area of responsibility.⁰⁰As we have made clear, we will pursue global maritime enforcement efforts to disrupt illicit… pic.twitter.com/EGwDe3dBI3 April 21, 2026

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι αμερικανικές δυνάμεις προέβησαν, χωρίς (απρόοπτα) περιστατικά, σε επιθεώρηση, θαλάσσια παρεμπόδιση και επιβίβαση στο υπό κυρώσεις πλοίο χωρίς εθνικότητα M/T Tifani, εντός της ζώνης ευθύνης της INDOPACOM (Indo-Pacific Command – Διοίκηση Ινδο-Ειρηνικού)» αναφέρεται.



«Όπως έχουμε καταστήσει σαφές, θα συνεχίσουμε τις παγκόσμιες προσπάθειες επιβολής του νόμου στη θάλασσα με στόχο την αποδυνάμωση των παράνομων δικτύων και την παρεμπόδιση των υπό κυρώσεις πλοίων που παρέχουν υλική υποστήριξη στο Ιράν — όπου κι αν δραστηριοποιούνται. Τα διεθνή ύδατα δεν αποτελούν καταφύγιο για πλοία που υπόκεινται σε κυρώσεις» τονίζεται.



«Το Υπουργείο Πολέμου θα συνεχίσει να στερεί από τους παράνομους παράγοντες και τα πλοία τους την ελευθερία κινήσεων στον θαλάσσιο χώρο» διαμηνύεται.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.